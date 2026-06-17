Le procès intenté par un ancien directeur de Citi suite à son licenciement soulève des questions concernant un compte potentiellement lié à Trump, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture à partir des informations issues de la plainte et d'une source proche du dossier; ajout de détails concernant le procès et la réponse de Citigroup) par Jack Queen et Tatiana Bautzer

Une ancienne cadre de la division « C.N » de Citigroup a affirmé dans une plainte qu’elle avait été licenciée en représailles pour avoir soulevé des questions relatives à la réglementation et à la conformité, selon la plainte, qui, selon une source proche du dossier, concernait une demande d’ouverture d’un compte bancaire lié au président Donald Trump.

La plainte, déposée lundi devant le tribunal fédéral de Brooklyn, est largement caviardée et a été déposée de manière anonyme par Jane Doe, une ancienne directrice générale de la division de gestion de patrimoine de Citigroup. Elle contient des allégations selon lesquelles elle aurait été licenciée peu après avoir fait part de ses inquiétudes concernant l’acceptation d’un nouveau client.

La plainte n’identifie pas le client potentiel, mais la source a indiqué qu’il s’agissait du président Donald Trump, confirmant ainsi une information publiée précédemment par le Financial Times.

La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Dans un communiqué publié mardi, Citigroup a nié les allégations contenues dans la plainte et a déclaré qu’elles étaient « totalement dénuées de fondement ». Interrogé sur l’identité du client mentionné dans la plainte, un porte-parole n’a pas souhaité faire de commentaire.

La source a indiqué que la banque avait examiné une demande d’ouverture d’un compte numéroté, ce qui aurait restreint l’accès interne à l’identité du client. Elle a ajouté que la plaignante avait également demandé des informations complémentaires sur l’origine des fonds. Dans un document déposé mardi auprès du tribunal, Citi a demandé que l’identité de la plaignante soit révélée, affirmant qu’elle avait critiqué publiquement la banque avant le dépôt de la plainte.

La banque a indiqué dans ce document que la cadre était « l’une des rares personnes à savoir que des personnalités politiques ouvraient des comptes chez Citi ».

La plainte indique que Mme Doe a fait l’objet d’une enquête « factice » menée par les ressources humaines et a été licenciée après avoir signalé « des risques de non-conformité qui, selon elle, enfreignaient la législation fédérale sur les valeurs mobilières ».

L’ancienne cadre a déclaré dans la plainte qu’elle avait identifié des lacunes dans les contrôles internes de Citi en matière de gestion des risques, de lutte contre le blanchiment d’argent, de risque de réputation et de conformité des données.