Le procédé P2R d'Ecoslops récompensé par le label «Solar Impulse Efficient Solution»

Paris, le 17 décembre 2020



Le procédé P2R d'Ecoslops a reçu le label «Solar Impulse Efficient Solution», attestant de normes élevées en matière de rentabilité et de durabilité.

La technologie innovante P2R d'Ecoslops, qui fait entrer les résidus hydrocarburés dans l'économie circulaire, a reçu le label «Solar Impulse Efficient Solution» suite à une évaluation réalisée par des experts externes indépendants et sur la base de normes vérifiées. Elle rejoint ainsi le challenge #1000solutions, une initiative de la Fondation Solar Impulse pour sélectionner des solutions répondant à des normes élevées de rentabilité et de durabilité et les présenter aux décideurs pour accélérer leur mise en œuvre.



Pour recevoir le Label «Solar Impulse Efficient Solution», le procédé P2R a été minutieusement évalué par un pool d'experts indépendants selon 5 critères couvrant les trois grands thèmes de la faisabilité, de l'environnement et de la rentabilité. Toutes les solutions labellisées font partie du portefeuille # 1000solutions qui sera présenté aux décideurs des entreprises et des gouvernements par Bertrand Piccard, Président de la Fondation Solar Impulse. L'objectif de cette initiative est d'encourager l'adoption d'objectifs environnementaux plus ambitieux et d'accélérer la mise en œuvre de ces solutions à grande échelle.



Lire le communiqué en intégralité ci-dessous (PDF)