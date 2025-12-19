Le problème de Nike en Chine s'aggrave, le redressement stagne et les actions s'effondrent

Sixième trimestre consécutif de baisse des ventes de Nike en Chine

Le directeur général Elliott Hill admet la nécessité de revoir la stratégie chinoise

La concurrence des marques nationales Anta et Li-Ning s'intensifie

L'action Nike en baisse de 13 % cette année, confrontée à une quatrième baisse annuelle consécutive

Nike NKE.N n'a plus beaucoup de temps pour prouver que sa stratégie chinoise fonctionne. La sixième baisse trimestrielle consécutive des ventes du géant américain des vêtements de sport dans le pays - y compris une chute de 20 % des chaussures - souligne comment un marché autrefois considéré comme un moteur de croissance est devenu son principal point de pression.

Les actions de la société ont chuté de 10,6 % dans les échanges avant bourse vendredi. Ses actions ont baissé de 13 % cette année et sont en passe de connaître une quatrième année consécutive de baisse.

Le directeur général Elliott Hill a admis jeudi, lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats, qu'"il est clair que nous devons revoir notre approche du marché chinois", qui représente environ 15 % du chiffre d'affaires.

Les difficultés de Nike en Chine sont connues depuis longtemps , et les investisseurs ne s'attendaient pas à un retour rapide à la croissance. Mais l'offensive agressive de Hill pour rafraîchir les offres de produits et réduire les lignes de style de vie héritées n'a même pas montré les progrès lents et constants que les investisseurs espéraient.

Au lieu de cela, la douleur des marges s'accroît: les marges brutes du deuxième trimestre ont chuté d'environ 300 points de base, frappées par les coûts tarifaires et une surabondance de stocks obsolètes.

Les défis structurels sont criants sur un marché de consommation en proie à une concurrence féroce et à une lassitude des consommateurs qui pousse les prix à la baisse.

Elliott Hill a reconnu que Nike n'avait pas suffisamment investi dans le rafraîchissement de ses points de vente chinois pour stimuler la fréquentation, mais le paysage chinois de la vente au détail dite monomarque - où les marques gèrent généralement leurs propres magasins au lieu de vendre par l'intermédiaire de détaillants tiers - limite également la capacité de Nike à reproduire la domination multicanal dont elle jouit aux États-Unis.

Dans le même temps, le numérique, considéré comme un élément essentiel de la croissance, est en perte de vitesse, avec des ventes en ligne en baisse de 36 %, alors que la concurrence de marques nationales comme Anta et Li-Ning s'intensifie.

Le trafic direct avec les consommateurs a diminué à la fois en ligne et dans les magasins. David Bartosiak, analyste chez Zacks, a déclaré que ce segment était un "enfant à problèmes". Elliott Hill et le directeur financier Matthew Friend n'ont pas voulu mordre à l'hameçon lorsqu'un analyste leur a demandé, lors de la conférence téléphonique de jeudi, un calendrier pour la reprise en Chine. Matthew Friend a cité un "environnement dynamique" et un effort de redressement "compliqué".

"Nous croyons fermement que notre croissance viendra du sport", a déclaré Elliott Hill, "mais la réalité est que nous sommes devenus une marque de style de vie qui se bat sur les prix en Chine."

EN PARTIE À DESSEIN Matthew Friend a déclaré que Nike était moins promotionnel que l'année dernière lors de l'événement clé de la Journée des célibataires le 11 novembre, et qu'il réduisait les événements de vente pour le printemps et les achats d'été afin d'essayer d'améliorer les ventes à plein prix.

Bartosiak a déclaré que Nike semblait parier sur le fait que "la chaleur de la marque et les relations avec les partenaires finiront par l'emporter" sur les vents contraires des marges, même si la rentabilité en pâtira entre-temps.

"Les résultats de la Chine sont en partie dus à la volonté de Nike d'éliminer les stocks obsolètes et ceux qui se vendent lentement", a ajouté David Swartz, analyste chez Morningstar.

David Swartz a déclaré que Nike avait mérité le bénéfice du doute - au moins pour quelques trimestres encore.

"Nike se trouvait dans une situation similaire en Amérique du Nord lorsque Elliott Hill a pris les rênes en octobre 2024, et les résultats se sont améliorés."