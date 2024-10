Le prix Nobel de physique récompense 2 pionniers de l'intelligence artificielle

(AOF) - Les deux lauréats du prix Nobel de physique de cette année, John J. Hopfield et Geoffrey E. Hinton, ont utilisé les outils de la physique pour développer des méthodes qui sont à la base de l'intelligence artificielle. Ils ont mené d'importants travaux sur les réseaux neuronaux artificiels depuis les années 1980. John Hopfield a créé une mémoire associative capable de stocker et de reconstruire des images et d'autres types de motifs dans les données.

Geoffrey Hinton a inventé une méthode capable de trouver de manière autonome des propriétés dans les données et d'effectuer ainsi des tâches telles que l'identification d'éléments spécifiques dans des images.

" Les travaux des lauréats ont déjà été très utiles. En physique, nous utilisons les réseaux de neurones artificiels dans un grand nombre de domaines, tels que le développement de nouveaux matériaux aux propriétés spécifiques ", a déclaré Ellen Moons, présidente du comité Nobel de physique.