Le prix du soja retombe légèrement au lendemain d'un pic de près de 18 mois

(AOF) - Mardi, le cours du boisseau de soja (27,21 kg) est en baisse (-0,43%, à 11,53 dollars), au lendemain d’une forte hausse de 3,39%, à 11,58 dollars le boisseau. La progression de lundi a permis à cet oléagineux (plantes cultivées spécifiquement pour leurs graines ou leur fruits riches en matière grasse) de retrouver un niveau inédit depuis le début du mois de juillet 2024. Selon Reuters, qui cite des traders, l’origine de la hausse se situe en Chine.

Le pays, via le négociant public COFCO, aurait acheté au moins 14 cargaisons de soja américain, soit environ 840 000 tonnes pour des expéditions au début de l'année prochaine. Cette commande serait la plus importante depuis le sommet entre Donald Trump et Xi Jinping fin octobre en Corée du Sud explique l'agence de presse. La Chine a nettement diminué ses achats de soja cette année, une mesure de rétorsion à la hausse des droits de douane.