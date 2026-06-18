Le prix du pétrole tombe à son plus bas niveau depuis trois mois et demi après la signature d'un accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran

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* Le Brent et le WTI reviennent à leur niveau de début mars

* L'accord en 14 points entre les États-Unis et l'Iran prolonge le cessez-le-feu d'avril de 60 jours

* Les fondamentaux du marché devraient rester tendus

* L'AIE prévoit un excédent pétrolier important en 2027 après la reprise du trafic dans le détroit d'Ormuz

(Mise à jour des cours, ajout d’une étape clé) par Colleen Howe et Siyi Liu

Les cours du pétrole ont chuté de plus de 2 dollars le baril jeudi après la signature par les États-Unis et l'Iran d'un accord provisoire qui mettrait fin à la guerre avec l'Iran, rouvrirait le détroit d'Ormuz et lèverait les sanctions américaines sur le pétrole de Téhéran, améliorant ainsi les perspectives d'approvisionnement en pétrole.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 2,14 dollars, soit 2,69 %, à 77,41 dollars le baril à 06h16 GMT, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 a reculé de 2,36 dollars, soit 3,07 %, à 74,43 dollars le baril.

Le Brent a chuté à son plus bas niveau depuis le 2 mars, soit le premier jour de cotation après le début des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, tandis que le WTI a atteint son plus bas niveau depuis le 4 mars.

Les indices de référence ont repris leur baisse, inversant le rebond enregistré mercredi à la suite des déclarations du président américain Donald Trump, qui avait indiqué qu’il pourrait reprendre sa campagne de bombardements si les dirigeants iraniens « ne se tenaient pas à carreau ».

“La vague de ventes s’est poursuivie, les marchés de l’énergie continuant à anticiper de manière agressive un retour plus rapide que prévu des barils iraniens à la suite du récent protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran”, a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, dans une note.

Le protocole d’accord de 14 points , marque le début d’une période de négociation de 60 jours au cours de laquelle l’Iran autorisera le passage en libre circulation dans le détroit d’Ormuz, une voie maritime essentielle pour le transport du pétrole et du gaz. L’accord prévoit que le trafic dans le détroit soit rétabli à sa pleine capacité dans un délai de 30 jours.

Cet accord préliminaire reporte de nombreuses questions parmi les plus épineuses, telles que le programme nucléaire iranien, et exige également que les États-Unis et leurs partenaires élaborent un plan de 300 milliards de dollars pour financer la relance économique de l’Iran.

Les analystes restent prudents quant à l’ampleur de la baisse des cours du pétrole à court terme, car l’offre pourrait rester tendue même après la réouverture du détroit d’Ormuz.

“Le volume de brut revenant sur le marché après la réouverture d’Ormuz pourrait être limité, car certaines cargaisons ont déjà été acheminées grâce à des solutions de contournement, tandis que les armateurs pourraient rester réticents à renvoyer des pétroliers dans la région, craignant que l’accord ne capote”, a déclaré Mukesh Sahdev, directeur général du cabinet de conseil en énergie XAnalysts.

“La demande globale de brut pourrait augmenter plus rapidement que l’offre, ce qui empêcherait les prix de retomber aux niveaux d’avant la guerre”, a-t-il ajouté.

Si l’accord entre les États-Unis et l’Iran est mis en œuvre avec succès et que le détroit est rouvert, la crise d’approvisionnement de cette année pourrait se transformer en une importante surabondance de l’offre en 2027, a averti mercredi l’AIE, prévoyant dans son rapport mensuel sur le marché que l’offre dépassera la demande de 5,05 millions de barils par jour l’année prochaine, à mesure que le pétrole du Moyen-Orient reviendra sur le marché.

Le marché pétrolier est également pesé par la multiplication des paris sur une éventuelle hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine plus tard dans l’année afin de juguler l’inflation, ce qui pourrait ralentir la croissance économique et freiner la demande de pétrole.

Neuf des dix-neuf responsables de la Fed estiment désormais qu’une hausse des taux sera nécessaire, selon les projections publiées mercredi , ce qui marque un revirement par rapport à il y a trois mois, où aucun d’entre eux ne partageait ce point de vue.