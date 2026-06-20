Venezuela: une figure de l'opposition se rend aux Etats-Unis pour parler "transition démocratique"

Dinorah Figuera rencontre le président de l'Assemblée du Venezuela, Jorge Rodriguez, à Caracas le 18 juin 2026 ( AFP / Federico PARRA )

Une représentante de l'opposition au Venezuela a déclaré vendredi à l'AFP se rendre aux Etats-Unis pour poursuivre les pourparlers engagés avec le gouvernement par intérim à Caracas destinés à préparer une "transition démocratique".

"Je pars à Miami précisément pour évaluer tout ce qui va suivre. J'ai beaucoup de réunions", a déclaré Dinorah Figuera à l'AFP dans des messages vocaux envoyés via WhatsApp.

L'ex-parlementaire d'opposition, en exil depuis huit ans, était arrivée jeudi à Caracas "à l'invitation du département d'Etat (...) dans la perspective de mettre en place un Conseil national électoral crédible".

Elle a rencontré le président du Parlement, Jorge Rodriguez, désigné pour mener le dialogue politique par la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, sa sœur.

Les Etats-Unis se sont félicités dans un communiqué de cette rencontre visant à "discuter d'un programme qui servira de feuille de route pour un dialogue politique sur une transition démocratique". Celle-ci comprend "la reconstruction des institutions démocratiques du Venezuela, le renforcement du CNE (Conseil national électoral), le rétablissement de garanties durables pour la participation politique".

"Il s'agit d'une première étape dans ce qui sera un processus réfléchi visant à instaurer une société vénézuélienne libre et ouverte", poursuit le communiqué du département d'Etat.

Exilée en Espagne depuis 2018, Mme Figuera avait en 2023 pris la tête d'une commission parlementaire symbolique.

Sa rencontre avec les autorités vénézuéliennes intervient près de six mois après la capture de Nicolas Maduro lors d'une intervention militaire américaine.

Mme Figuera s'est également entretenue avec le chargé d'affaires américain, John Barrett, et avec des responsables de la Plateforme unitaire, coalition de formations d'opposition soutenant la lauréate du prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado.

Cette dernière, considérée comme la cheffe de l'opposition, avait exprimé fin mai sa "détermination" à négocier une transition démocratique avec Delcy Rodriguez. Elle ne s'est pas encore exprimée sur la visite éclair de Dinorah Figuera et le rôle que lui a confié les Etats-Unis.

Dinorah Figuera a pour sa part jugé qu'"il y avait des positions respectables et des points de convergence" au sein du bloc d'opposition vénézuélien, et a évoqué l'idée d'une éventuelle rencontre avec la cheffe de l'Etat par intérim lors de sa "prochaine" visite, sans préciser de date.

Elle a affirmé viser la mise en place d'une autorité électorale "digne de confiance, transparente", évoquant un projet qui doit "implique(r) les Vénézuéliens qui sont au Venezuela et ceux qui se trouvent à l'étranger".