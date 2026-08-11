Le prix du pétrole se stabilise près de ses plus hauts niveaux depuis une semaine alors que les espoirs d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran s'amenuisent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix au paragraphe 2; ajout d'un commentaire au paragraphe 10; appel d'offres de l'ADNOC au paragraphe 11)

* Les cours du pétrole brut ont progressé de plus de 5% lundi

* Trump affirme que la marine américaine contrôle le détroit d'Ormuz

* Les exportations de pétrole brut et de produits raffinés via l'Ormuz sont tombées à 3 millions de barils par jour la semaine dernière, selon Barclays

par Ishaan Arora

Les cours du pétrole se sont stabilisés mardi à leur plus haut niveau depuis plus d'une semaine, alors que s'estompent les espoirs d'un accord entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à leur conflit et à rouvrir le détroit d'Ormuz, après que le président Donald Trump a exigé une indemnisation pour les dommages subis par les États-Unis.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 10 cents, soit 0,11%, à 87,62 dollars le baril à 04h05 GMT, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont perdu 5 cents, soit 0,06%, à 82,08 dollars le baril. Ces deux indices de référence avaient progressé de plus de 5% lundi pour atteindre leur plus haut niveau depuis le 31 juillet, après que Donald Trump eut répondu aux conditions posées par l’Iran pour un accord de paix en formulant ses propres exigences: que l’Iran verse des indemnités aux familles des personnes tuées lors de guerres, d’attaques et de manifestations, ce qui risque de compliquer les efforts visant à rouvrir le détroit d’Ormuz.

Plus tard dans la journée , il a ajouté que les États-Unis contrôlaient le détroit et avaient déminé cette voie navigable stratégique pour le pétrole afin d’éliminer les mines iraniennes.

« Il semble y avoir un fossé, sans jeu de mots, entre les États-Unis et l’Iran quant à la forme que prendrait concrètement un éventuel accord », a déclaré Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade.

« En conséquence, une partie de l’optimisme qui s’était installé la semaine dernière s’estompe, ce qui donne aux cours du pétrole une tendance nettement à la hausse. » Par ailleurs, Saudi Aramco 2222.SE a reporté la remise en service de sa raffinerie de Jazan, d’une capacité de 400 000 barils par jour, au 30 août, après que les Houthis ont revendiqué deux attaques contre l’installation dimanche.

« Le risque de blocage tant dans le détroit d’Ormuz qu’à Bab el-Mandeb reste très important. Même des restrictions intermittentes ou la menace de nouveaux incidents maintiennent les coûts d’assurance à un niveau élevé et imposent des itinéraires maritimes plus longs… par conséquent, les flux énergétiques devraient rester limités à court terme », a déclaré M. Waterer.

Dans une note publiée lundi, les analystes de Barclays ont indiqué que, au cours de la semaine s’achevant le 7 août, les exportations nettes de pétrole brut et de produits raffinés via le détroit d’Ormuz s’étaient élevées en moyenne à 3 millions de barils par jour, contre 4,4 millions de barils par jour la semaine précédente.

Les marchés resteront probablement dans un état d’indifférence morbide si le pétrole continue de passer à travers les deux blocus grâce à des transferts de navire à navire et par des voies terrestres, a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG. Par ailleurs, la Compagnie nationale de pétrole d’Abou Dhabi (ADNOC) propose du brut "spot" dans le cadre d’un appel d’offres, le huitième lancé depuis début juin, alors que la compagnie pétrolière d’État des Émirats arabes unis s’efforce d’acheminer du pétrole depuis l’intérieur du détroit d’Ormuz.