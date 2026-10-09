Le prix du pétrole recule, offrant un peu de répit aux actions et aux obligations malmenées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les besoins de financement liés à l'IA et les inquiétudes quant à la rentabilité pèsent sur le moral des investisseurs

* Le Brent dépasse les 100 dollars le baril en raison du conflit au Moyen-Orient

* Le marché obligataire français reste sous les feux de la rampe après son effondrement

(Mise à jour des cours, ajout de nouveaux commentaires)

par Dhara Ranasinghe et Ankur Banerjee

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé vendredi et les cours du pétrole ont reculé après que le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis n’attaqueraient pas l'Iran avant les élections de mi-mandat du mois prochain, apaisant ainsi certaines inquiétudes à court terme concernant l’approvisionnement énergétique.

Les investisseurs sont toutefois restés prudents, évaluant une nouvelle vague de levées de fonds par les entreprises technologiques alors que les coûts d’emprunt dans certaines des plus grandes économies mondiales oscillaient près de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années.

Les actions européennes .STOXX se sont globalement montrées fermes et les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 1YMc1 laissaient entrevoir des hausses à Wall Street en fin de journée. Les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 ont reculé de plus de 1 %, à un peu moins de 103 dollars le baril, après avoir bondi de plus de 4 % lors de la séance précédente.

L’indice MSCI, qui regroupe l’ensemble des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS , a également progressé, tandis que l’indice japonais Nikkei .N225 a clôturé pratiquement inchangé sur la journée.

« Nous sommes dans une période qui suit les réunions de politique monétaire des banques centrales et précède la saison des résultats, ce qui signifie que les marchés sont plus vulnérables aux fluctuations brutales provoquées par les commentaires quotidiens », a déclaré Guy Miller, stratège en chef des marchés chez Zurich Insurance Group.

« Les marchés boursiers restent solides. Ils ont bien résisté à la forte hausse des rendements obligataires et à la volatilité qui règne sur ces marchés, et les perspectives sont bonnes à l’approche de la saison des résultats. »

La saison des résultats du troisième trimestre débute la semaine prochaine, plusieurs banques de Wall Street devant publier leurs résultats .

Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement progressé en Europe US10YT=RR US30YT=RR après avoir reculé jeudi, jour où une émission d’obligations d’État à 30 ans avait suscité une forte demande.

En Europe, les coûts d’emprunt des États ont globalement baissé après une forte vague de ventes récemment alimentée par les inquiétudes liées à la forte inflation et aux perspectives budgétaires de la France.

La prime exigée par les investisseurs pour détenir de la dette française à 10 ans par rapport aux Bunds allemands s’établissait à environ 137 points de base et était en passe de se resserrer d’environ 3 points de base sur la semaine

DE10FR10 .

La France a été particulièrement touchée par la vague mondiale de ventes d’obligations, les investisseurs scrutant de près le poids de sa dette, son déficit budgétaire et ses perspectives politiques à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.

LES SEMI-CONDUCTEURS?

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs sont restées sous les feux de l’actualité après avoir subi des pressions jeudi en raison des inquiétudes concernant OpenAI.

Reuters a rapporté que le propriétaire de ChatGPT avait indiqué aux investisseurs que son chiffre d’affaires annualisé de septembre s’élevait à près de 50 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux prévisions antérieures, bien que Bloomberg ait rapporté que l’entreprise pourrait atteindre, voire dépasser, les 70 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

« Les investisseurs se montrent de plus en plus sélectifs quant aux valorisations des entreprises d’IA, tandis qu’une demande renouvelée pour les obligations d’État se manifeste à des taux élevés », a déclaré Florian Ielpo, responsable macro chez Lombard Odier.

Les investisseurs évaluaient également une nouvelle vague de levées de fonds, SpaceX SPCX.O , Broadcom AVGO.O et Oracle

ORCL.N devant tous lever des milliards de dollars pour acquérir des puces d’IA de pointe.

L’opérateur australien de centres de données Firmus, soutenu par Nvidia NVDA.O , a suspendu son introduction en bourse de 5 milliards de dollars , invoquant la volatilité des marchés, et a indiqué qu’il se tournerait plutôt vers une levée de fonds privée.

La conjonction de la hausse des coûts énergétiques, des anticipations de nouvelles hausses des taux d’intérêt par les banques centrales et des inquiétudes liées à l’augmentation de la dette publique a alimenté une vague mondiale de ventes d’obligations qui dure depuis des mois, faisant grimper les coûts d’emprunt.

« Les rendements à long terme ayant retrouvé des niveaux proches de leurs plus hauts depuis plusieurs décennies, les investisseurs ne peuvent plus se permettre d’évaluer la croissance de l’IA dans un contexte de faible coût du capital », a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

La hausse des rendements obligataires souverains et l’augmentation des émissions de dette d’entreprise destinées à financer les infrastructures d’IA signifient que les capitaux deviennent « à la fois plus chers et plus sélectifs, ce qui place les bilans et la qualité des bénéfices futurs au centre de l’attention », a ajouté M. Chanana.

Sur les marchés des changes, le dollar s’est montré solide alors que l’euro EUR= s’orientait vers une cinquième baisse hebdomadaire consécutive, s’échangeant à 1,121 dollar, soit près du plus bas niveau depuis 17 mois atteint plus tôt cette semaine, sur fond d’inquiétudes concernant la dette française.

FRX/

L’or a progressé de plus de 1 % XAU= pour s’établir à environ 4.180 dollars l’once, soutenu par un dollar américain légèrement plus faible et la baisse des cours du pétrole.