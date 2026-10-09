Le prix du pétrole recule, offrant un peu de répit aux actions et aux obligations malmenées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les besoins de financement liés à l'IA et les inquiétudes quant à la rentabilité pèsent sur le moral des investisseurs

* Le Brent a dépassé les 100 dollars le baril en raison de la guerre au Moyen-Orient

* Le marché obligataire français reste sous les feux de la rampe après son effondrement

(Mises à jour tout au long de l'article)

par Dhara Ranasinghe et Ankur Banerjee

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement progressé vendredi et les cours du pétrole ont reculé après que le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis n’attaqueraient pas l' Iran avant les élections de mi-mandat du mois prochain, apaisant ainsi certaines inquiétudes à court terme concernant l’approvisionnement énergétique.

Les investisseurs sont toutefois restés prudents, évaluant une nouvelle vague de levées de fonds par les entreprises technologiques alors que les coûts d’emprunt dans certaines des plus grandes économies mondiales oscillaient près de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années.

Les actions européennes .STOXX ont ouvert en hausse et les contrats à terme sur les actions américaines laissaient entrevoir des gains à Wall Street plus tard dans la journée. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé à 103,50 dollars le baril après avoir bondi de plus de 4 % lors de la séance précédente.

En Asie, l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,5 %, même s’il restait en passe d’enregistrer une baisse hebdomadaire d’environ 0,7 %. L’indice japonais Nikkei .N225 est resté pratiquement inchangé.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs sont restées sous les feux de l’actualité après avoir subi des pressions jeudi en raison des inquiétudes concernant OpenAI.

Reuters a rapporté que le propriétaire de ChatGPT avait indiqué aux investisseurs que son chiffre d’affaires annualisé de septembre s’élevait à près de 50 milliards de dollars, un chiffre inférieur aux prévisions antérieures, bien que Bloomberg ait indiqué que l’entreprise pourrait atteindre, voire dépasser, les 70 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

« Les investisseurs se montrent de plus en plus sélectifs quant aux valorisations des entreprises d’IA, tandis qu’une demande renouvelée pour les obligations d’État se manifeste à des taux élevés », a déclaré Florian Ielpo, responsable macro chez Lombard Odier.

Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement progressé après avoir baissé jeudi, jour où une émission d’obligations d’État à 30 ans a suscité une forte demande.

En Europe, les coûts d’emprunt des États ont globalement baissé après une forte vague de ventes provoquée par les craintes liées à une inflation élevée et aux perspectives budgétaires de la France.

La prime exigée par les investisseurs pour détenir des obligations d’État françaises à 10 ans par rapport aux Bunds allemands s’élevait à environ 136 points de base et était en passe de se resserrer de près de 5 points de base sur la semaine

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La France a été particulièrement touchée par la vague mondiale de ventes d’obligations, les investisseurs scrutant de près le poids de sa dette, son déficit budgétaire et ses perspectives politiques à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.

FRÉNÉSIE OBLIGATAIRE POUR L’IA

Les investisseurs ont également évalué une nouvelle vague de levées de fonds: SpaceX SPCX.O , Broadcom AVGO.O et Oracle

ORCL.N devraient tous lever des milliards de dollars pour acquérir des puces d’IA de pointe.

L’opérateur australien de centres de données Firmus, soutenu par Nvidia NVDA.O , a suspendu son introduction en bourse de 5 milliards de dollars , invoquant la volatilité des marchés, et a déclaré qu’il se tournerait plutôt vers une levée de fonds privée.

La conjonction de la hausse des coûts énergétiques, des anticipations de nouvelles hausses des taux d’intérêt par les banques centrales et des inquiétudes liées à l’augmentation de la dette publique a alimenté une vague mondiale de ventes d’obligations qui dure depuis des mois, faisant grimper les coûts d’emprunt.

« Les rendements à long terme ayant retrouvé des niveaux proches de leurs plus hauts depuis plusieurs décennies, les investisseurs ne peuvent plus se permettre d’évaluer la croissance de l’IA dans un contexte de faible coût du capital », a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

La hausse des rendements obligataires souverains et l’augmentation des émissions de dette d’entreprise destinées à financer les infrastructures d’IA signifient que les capitaux deviennent « à la fois plus chers et plus sélectifs, ce qui place les bilans et la qualité des bénéfices futurs au centre de l’attention », a ajouté M. Chanana.

Sur les marchés des changes, le dollar s’est montré solide alors que l'euro EUR= s’orientait vers une cinquième baisse hebdomadaire consécutive, s’échangeant à 1,123 dollar, soit près du plus bas niveau depuis 17 mois atteint plus tôt cette semaine, sur fond d’inquiétudes concernant la dette française.

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L’or a progressé de plus de 1 % pour s’établir à environ 4.191 dollars l’once, soutenu par un dollar américain légèrement plus faible et la baisse des cours du pétrole.