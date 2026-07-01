Le prix du pétrole recule, les progrès dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran apaisant les craintes liées à l'offre

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* Donald Trump affirme que les relations entre les États-Unis et l'Iran sont excellentes

* Les stocks de pétrole brut américains ont de nouveau baissé la semaine dernière, selon certaines sources

* L'OPEP+ devrait relever ses objectifs de production à partir du mois d'août, selon certaines sources

(Mise à jour avec les cours et les détails) par Seher Dareen et Anushree Mukherjee

Les cours du pétrole ont baissé mercredi, l'optimisme suscité par les négociations entre les États-Unis et l'Iran ayant apaisé les craintes concernant l'offre, après que le président américain Donald Trump a déclaré que les réunions au Qatar s'étaient bien déroulées.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculaient de 95 cents, soit 1,30 %, à 72,00 dollars le baril à 01h19 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) perdait 54 cents, soit 0,78 %, à 68,96 dollars le baril, son plus bas niveau depuis le 27 février.

“Les négociations qui se déroulent actuellement au Qatar sont perçues comme positives (et cela) a permis aux prix de baisser encore davantage”, a déclaré Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank.

“Il est possible que les prix baissent encore davantage.”

Donald Trump a déclaré mercredi que les États-Unis s’entendaient très bien avec l’Iran et que les récentes réunions au Qatar s’étaient bien déroulées.

Les États-Unis et l’Iran ont tenu des discussions techniques à Doha afin de s’entendre sur la circulation maritime dans le détroit d’Ormuz et de garantir un cessez-le-feu durable, ont indiqué une source directement informée des discussions et un responsable iranien.

Le Brent a chuté d’environ 45 dollars le baril au deuxième trimestre de cette année, sa plus forte baisse trimestrielle depuis la crise financière mondiale de 2008. Les contrats à terme sur le brut américain, quant à eux, ont chuté d’environ 31 dollars, leur plus forte baisse trimestrielle depuis 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 avait anéanti la demande mondiale de pétrole.

Ces baisses font suite aux progrès réalisés en vue de mettre fin au conflit au Moyen-Orient, après les fortes hausses enregistrées en mars à la suite du déclenchement des hostilités.

Après cinq hausses mensuelles consécutives, les analystes ont revu à la baisse leurs prévisions de prix du pétrole pour 2026 pour la première fois depuis le début du conflit lié à l'Iran, la réouverture du détroit d’Ormuz ayant apaisé les craintes d’une perturbation prolongée de l’approvisionnement, selon un sondage Reuters.

Le trafic de pétroliers sur cette voie navigable stratégique a commencé à se redresser, le vice-président américain JD Vance ayant déclaré que les flux de pétrole transitant par le détroit étaient revenus à leurs niveaux d’avant-guerre .

Par ailleurs, les pays producteurs de pétrole de l’OPEP+ devraient convenir d’une nouvelle hausse de leurs objectifs de production à partir du mois d’août lors de leur réunion de dimanche, ont indiqué mercredi trois sources, ce qui viendra renforcer l’offre à un moment où les prix baissent dans le contexte de la réouverture progressive du détroit d’Ormuz.

Les cours du pétrole semblent s’être stabilisés dans une nouvelle fourchette comprise entre 72 et 75 dollars le baril, même si le marché n’est pas encore pleinement revenu à la normale et que le conflit au Moyen-Orient continue de susciter des incertitudes, a déclaré à Reuters Magda Chambriard, la directrice générale de la société pétrolière publique brésilienne Petrobras .

Par ailleurs, les marchés attendent les données officielles sur les stocks de pétrole américains de l’Energy Information Administration, qui seront publiées à 10 h 30 EDT (14 h 30 GMT). Les stocks de pétrole brut américains ont de nouveau baissé la semaine dernière, ont indiqué des sources du marché, citant les données de l’American Petroleum Institute publiées mardi.

API/S