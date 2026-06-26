Le prix du pétrole recule légèrement alors que les expéditions via le détroit reprennent, malgré la collision d'un navire près d'Oman

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sam Li et Lewis Jackson

Les cours du pétrole ont baissé vendredi matin et s'orientent vers de fortes pertes hebdomadaires, les craintes liées à l'approvisionnement s'atténuant à mesure que de nouveaux pétroliers bloqués quittaient le détroit d'Ormuz, même si un cargo a été touché jeudi près d'Oman.

À 00h55 GMT, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculaient de 19 cents, soit 0,25 %, à 75,07 dollars le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 perdaient 13 cents, soit 0,18 %, à 71,79 dollars le baril.

Ces deux contrats de référence avaient bondi de plus de 2 % jeudi après qu’un cargo a été touché par un projectile d’origine inconnue près d’Oman, ce qui a conduit l’agence maritime des Nations unies à suspendre son programme d’évacuation volontaire.

Deux responsables américains ont déclaré à Reuters que l’Iran avait tiré sur le cargo alors qu’il tentait de franchir le détroit. Les autorités iraniennes ont indiqué que la sécurité des navires circulant en dehors des routes désignées dans le détroit d’Ormuz n’était pas garantie.

“Alors que la prime de risque géopolitique refait surface dans les cours, les marchés observeront attentivement si le trafic des pétroliers reprend ou si ces derniers obstacles obligent les producteurs à freiner les hausses de production prévues”, a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG.

Le Brent et le WTI devraient tous deux enregistrer des baisses de près de 7 % cette semaine.

Les données publiées jeudi ont montré que les expéditions de brut via le détroit d’Ormuz ont atteint cette semaine leur plus haut niveau depuis le début du conflit américano-israélien avec l’Iran en février, après qu’un accord de cessez-le-feu a permis la réouverture de la voie maritime, tandis que les inquiétudes quant à la durée de maintien de l’ouverture du détroit ont également stimulé les échanges.

Toutefois, le trafic global ne représente qu’une fraction de la moyenne quotidienne de 125 navires qui transitaient par le détroit avant le début du conflit, le 28 février.

Par ailleurs, les séismes survenus jeudi au Venezuela ont également ravivé les inquiétudes concernant l’approvisionnement.

Les premières évaluations menées par le personnel chargé de l’entretien des vastes infrastructures pétrolières, gazières et de raffinage du Venezuela ont jusqu’à présent révélé des dégâts limités, la plupart des principales régions productrices, raffineries, oléoducs et terminaux du pays étant situés loin des zones les plus durement touchées.

Toutefois, les coupures d’électricité font planer le doute sur la capacité à maintenir la production pétrolière à son niveau d’avant les séismes, soit près de 1,2 million de barils par jour, ont indiqué des sources.