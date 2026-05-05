Le prix du pétrole recule face aux signes indiquant que les États-Unis sont en train d'assouplir la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La marine américaine escorte un navire de la compagnie Maersk dans le détroit d'Ormuz, apaisant ainsi les craintes immédiates concernant l'approvisionnement

* L'Iran riposte par des attaques dans le Golfe, frappant des navires et un port pétrolier des Émirats arabes unis

* Goldman Sachs met en garde contre des stocks mondiaux de pétrole proches de leurs plus bas niveaux depuis 8 ans, la pénurie d'approvisionnement persiste

(Mise à jour avec les derniers cours) par Anushree Mukherjee et Trixie Yap

Les cours du pétrole ont reculé de 1% mardi après avoir grimpé de près de 6% lors de la séance précédente, sur des signes indiquant que la marine américaine est en train de desserrer l'emprise de l'Iran sur le détroit d'Ormuz, ce qui pourrait ouvrir l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient.

Les États-Unis ont lancé lundi une nouvelle opération visant à rouvrir le détroit à la navigation. Maersk MAERSKb.CO a indiqué par la suite que l'Alliance Fairfax, un transporteur de véhicules battant pavillon américain, avait quitté l' e du Golfe en passant par le détroit, escorté par l'armée américaine, apaisant ainsi quelque peu les craintes de perturbation de l'approvisionnement.

Les contrats à terme sur le Brent pour juillet LCOc1 ont reculé de 51 cents, soit 0.5%, à 113,93 dollars le baril à 06h22 GMT, après avoir clôturé en hausse de 5.8% lundi. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a reculé de 1,55 dollar, soit 1.5%, à 104,87 dollars, après avoir progressé de 4.4% lors de la séance précédente.

”La sortie réussie, sous escorte, du navire exploité par Maersk a contribué à apaiser certaines craintes immédiates de perturbation de l'approvisionnement”, a déclaré Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade.

”Cela montre qu'un passage sûr, bien que limité, est possible dans les conditions actuelles et contribue à dissiper certaines des craintes les plus pessimistes concernant une rupture d'approvisionnement. Cependant, il s'agit encore largement d'un événement ponctuel plutôt que d'une réouverture complète”, a-t-il déclaré dans un e-mail.

L'Iran a néanmoins lancé des attaques lundi contre l' e dans le Golfe pour contrer l'initiative américaine, alors que les deux pays se disputent le contrôle du détroit d'Ormuz, qui relie le Golfe aux marchés extérieurs et achemine généralement chaque jour des approvisionnements en pétrole et en gaz représentant environ 20% de la demande mondiale.

Plusieurs navires commerciaux auraient été touchés dans la zone, tandis qu’un port pétrolier stratégique aux Émirats arabes unis a été incendié à la suite d’une frappe iranienne. La tentative de Trump de recourir à la marine américaine pour rétablir la circulation maritime constitue la plus forte escalade de la guerre depuis la déclaration d’un cessez-le-feu il y a quatre semaines.

Les États-Unis font pression pour rouvrir le détroit d'Ormuz afin d'atténuer la perturbation massive de l'approvisionnement énergétique mondial depuis que l'Iran a pratiquement fermé le détroit après que les États-Unis et Israël ont déclenché la guerre le 28 février.

Certains analystes ont attribué la légère baisse des prix du pétrole mardi à des opérations de prise de bénéfices.

”La récente baisse ressemble davantage à une prise de bénéfices après une forte hausse qu'à un changement structurel de contexte”, a déclaré Priyanka Sachdeva, analyste de marché senior chez Phillip Nova. ”La prime de risque géopolitique liée au détroit d'Ormuz reste bien présente, de sorte que la baisse devrait rester limitée.”

”À très court terme, les prix pourraient connaître une certaine consolidation ou un léger recul, les marchés réévaluant leur positionnement et réagissant à des signaux diplomatiques mitigés.”

Lundi, Mike Wirth, président-directeur général de Chevron

CVX.N , a déclaré que des pénuries physiques d'approvisionnement en pétrole commenceraient à apparaître dans le monde entier en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz.

En raison de ces perturbations, les stocks mondiaux de pétrole approchent leur plus bas niveau depuis huit ans, a déclaré Goldman Sachs lundi, avertissant que la vitesse d'épuisement devenait préoccupante alors que l'offre restait restreinte.

”Alors que le monde épuise rapidement ses stocks commerciaux, ses réserves stratégiques et le brut stocké dans des navires-citernes, la pénurie sous-jacente de l'offre reste un puissant facteur de hausse pour les prix du pétrole”, a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG Markets, dans une note.