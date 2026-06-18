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Le prix du pétrole recule de 2 % après la signature d'un accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 06:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent et le WTI reviennent à leur niveau de début mars

* L'accord en 14 points entre les États-Unis et l'Iran prolonge de 60 jours le cessez-le-feu d'avril

* Les fondamentaux du marché devraient rester tendus

* L'AIE prévoit un excédent pétrolier important en 2027 après la reprise du trafic dans le détroit d'Ormuz

(Mise à jour des cours, ajout d'un commentaire) par Colleen Howe et Siyi Liu

Les cours du pétrole ont chuté de plus d’un dollar le baril jeudi après la signature par les États-Unis et l’Iran d’un accord provisoire visant à mettre fin au conflit avec l’Iran, à rouvrir le détroit d’Ormuz et à lever les sanctions américaines sur le pétrole iranien, ce qui a amélioré les perspectives d’approvisionnement en pétrole.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculaient de 1,64 dollar, soit 2,06%, à 77,91 dollars le baril à 04h27 GMT, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 perdait 1,80 dollar, soit 2,34%, à 74,99 dollars le baril.

Les indices de référence ont repris leur baisse, effaçant les gains enregistrés mercredi après que le président américain Donald Trump a déclaré qu’il pourrait reprendre sa campagne de frappes si les dirigeants iraniens “ne se tenaient pas à carreau”.

“La vague de ventes s’est amplifiée, les marchés de l’énergie continuant à anticiper de manière agressive un retour plus rapide que prévu des barils iraniens à la suite du récent protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran”, a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG Markets, dans une note.

Ce protocole d’accord de 14 points marque le début d’une période de négociations de 60 jours au cours de laquelle l’Iran autorisera le passage en libre circulation dans le détroit d’Ormuz, une voie maritime essentielle pour le transport du pétrole et du gaz. L’accord prévoit que le trafic dans le détroit soit rétabli à sa pleine capacité dans un délai de 30 jours.

Cet accord préliminaire reporte de nombreuses questions épineuses, telles que le programme nucléaire iranien, et exige également que les États-Unis et leurs partenaires élaborent un plan de 300 milliards de dollars pour financer la relance économique de l’Iran.

Les analystes restent prudents quant à l’ampleur de la baisse des cours du pétrole à court terme, car l’offre pourrait rester tendue même après la réouverture du détroit d’Ormuz.

“Le volume de brut revenant sur le marché après la réouverture d’Ormuz pourrait être limité, car certaines cargaisons ont déjà été acheminées grâce à des solutions de contournement, tandis que les armateurs pourraient rester réticents à renvoyer des pétroliers dans la région, craignant que l’accord ne capote”, a déclaré Mukesh Sahdev, directeur général du cabinet de conseil en énergie XAnalysts.

“La demande globale de brut pourrait augmenter plus rapidement que l’offre, empêchant ainsi les prix de retomber aux niveaux d’avant la guerre”, a-t-il ajouté.

Si l’accord entre les États-Unis et l’Iran est mis en œuvre avec succès et que le détroit est rouvert, la crise d’approvisionnement de cette année pourrait se transformer en une importante surabondance de l’offre en 2027, a averti mercredi l’AIE, prévoyant dans son rapport mensuel sur le marché que l’offre dépassera la demande de 5,05 millions de barils par jour l’année prochaine, à mesure que le pétrole du Moyen-Orient reviendra sur le marché.

Le marché pétrolier est également pesé par la multiplication des paris sur une éventuelle hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine plus tard dans l’année afin de juguler l’inflation, ce qui pourrait ralentir la croissance économique et freiner la demande de pétrole.

Neuf des dix-neuf responsables de la Fed estiment désormais qu’une hausse des taux sera nécessaire, selon les projections publiées mercredi , ce qui marque un revirement par rapport à il y a trois mois, où aucun d’entre eux ne partageait cet avis.

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