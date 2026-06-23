Le prix du pétrole recule d'un dollar alors que les investisseurs se concentrent sur les flux pétroliers dans le détroit d'Ormuz après les pourparlers de paix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les États-Unis suspendent les sanctions contre l'Iran; Trump déclare qu'il « fera ce qu'il faut » si Téhéran ne se comporte pas correctement

* Le trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz reprend après un ralentissement dû aux craintes liées à la traversée

* Oman et l’Iran ont convenu de poursuivre les discussions sur la gestion de la navigation dans le détroit d’Ormuz

* Les données de suivi des navires ont montré que deux superpétroliers bloqués ont traversé le détroit d'Ormuz mardi

(Modification des signatures, de la date et mise à jour avec des informations sur les pourparlers entre Oman et l’Iran, le trafic des superpétroliers et les stocks américains dans les paragraphes 3 à 15)

Les cours du pétrole ont chuté de plus d’un dollar mardi, les investisseurs surveillant les flux de brut transitant par le détroit d’Ormuz alors que des signes de progrès apparaissaient dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran .

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,18 dollar, soit environ 1,2 %, à 76,72 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 a chuté de 1,18 dollar, soit 1,6 %, à 72,68 dollars le baril à 10h06 (heure de l’Est) (14h06 GMT), après avoir atteint plus tôt un plus bas proche de quatre mois à 72,48 dollars.

Les cours avaient chuté de plus de 3 % lundi après que les États-Unis ont accordé à l’Iran une dérogation de 60 jours aux sanctions à la suite des premiers pourparlers de paix, et alors que les responsables faisaient état d’une accalmie des hostilités au Liban dans le cadre d’un accord plus large.

Oman et l’Iran ont convenu mardi de poursuivre les discussions sur la future gestion de la navigation dans le détroit d’Ormuz, y compris les services maritimes dans cette voie navigable stratégique et les coûts qui y sont associés.

Un nombre limité de navires sont autorisés à traverser le détroit chaque jour, en coordination avec la marine des Gardiens de la révolution iranienne, a déclaré mardi une source militaire iranienne à l’agence de presse Fars.

Deux superpétroliers bloqués ont traversé le détroit mardi, tandis que sept méthaniers vides liés au Qatar y sont entrés ces dernières semaines, ce qui pourrait être un premier signe de la reprise du transport de gaz du Golfe, selon les données de suivi des navires .

Le président américain Donald Trump a déclaré que 19 millions de barils de pétrole avaient transité par le détroit lundi, et a souligné la baisse des cours du pétrole dans un message publié mardi sur les réseaux sociaux.

Toutefois, à court terme, l’assouplissement des sanctions n’aurait pas d’incidence majeure sur les prix, a déclaré Ole Hvalbye, analyste de marché chez SEB Research, car le protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran était encore récent et fragile.

Le monde a perdu des millions de barils de pétrole et de gaz depuis que la guerre a fermé le détroit, un point d’étranglement pour environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en GNL, pendant plus de trois mois.

"Les armateurs et les exploitants auront besoin de garanties que les menaces posées par les mines ont été totalement éliminées. Les ports endommagés, les débris dans l’eau et la congestion constituent des obstacles supplémentaires à une reprise inconditionnelle du trafic", a déclaré Tamas Varga, analyste chez PVM Oil Associates.

L'Irak a encore augmenté la production de ses champs pétroliers du sud pour la porter à environ 2,1 millions de barils par jour, alors que de plus en plus de pétroliers font la queue pour charger du brut depuis ses terminaux d'exportation du Golfe, ont indiqué deux responsables pétroliers irakiens à Reuters.

Rabobank a revu à la baisse ses prévisions concernant le prix du pétrole, invoquant une diminution des risques de perturbation dans le Golfe, et table désormais sur un Brent à 79 dollars le baril au troisième trimestre et à 78 dollars au quatrième trimestre.

Les risques géopolitiques persistent, le Hezbollah libanais ayant déclaré que les forces israéliennes avaient ouvert le feu mardi sur des civils dans le sud du Liban, affirmant que cet incident constituait une violation de l’accord de cessez-le-feu entre les deux parties.

Aux États-Unis, les stocks de pétrole brut, d’essence et de gazole devraient avoir baissé la semaine dernière, selon un sondage préliminaire de Reuters publié lundi.

Quatre analystes interrogés par Reuters ont estimé, en moyenne, que les stocks de brut avaient baissé d’environ 5 millions de barils au cours de la semaine qui s’est terminée le 19 juin.