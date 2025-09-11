 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le prix du pétrole recule après le rapport de l'AIE
information fournie par AOF 11/09/2025 à 17:04

(AOF) - Après trois séances consécutives de progression, les cours du baril de pétrole refluent. À Londres, le Brent cède 1,85 %, à 66,35 dollars, tandis qu’à New York, le WTI recule de 1,88 %, à 62,53 dollars. Outre quelques prises de bénéfices, le prix de l’or noir est pénalisé par le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie. Selon l’AIE, au mois d’août, l’offre mondiale de pétrole a légèrement augmenté pour atteindre le niveau record de 106,9 millions de barils par jour avec la levée des quotas de production de l’OPEP+.

L'AIE précise que la perspective d'une surproduction a freiné toute hausse des prix, le sentiment des investisseurs restant globalement baissier.

En outre, l'AIE table sur une baisse du prix du brut européen, estimant que le baril de Brent devrait s'échanger en moyenne à 59 dollars au cours du quatrième trimestre 2025, à 51 dollars en 2026, contre 68 dollars en août 2025.

Pétrole et parapétrolier
