Le prix du pétrole recule alors que les investisseurs évaluent les perspectives de paix entre les États-Unis et l'Iran

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* Les États-Unis frappent l'Iran, ce qui déclenche des attaques iraniennes contre le Koweït et Bahreïn

* Selon certaines sources, certains assureurs de guerre conseillent aux armateurs de suspendre leurs traversées dans le détroit d'Ormuz

* Selon un analyste, le Brent devrait évoluer dans une fourchette de 75 à 85 dollars au cours du mois prochain

* Williams (Fed): les marchés s'attendent toujours à une baisse des cours du pétrole au cours des 6 à 12 prochains mois, une perspective raisonnable

(Mise à jour des cours, ajout des commentaires de Williams (Fed) au paragraphe 4, ajout de l'information concernant les tirs de missiles iraniens sur une base militaire jordanienne au paragraphe 8) par Anushree Mukherjee

Les cours du pétrole ont reculé jeudi après avoir progressé plus tôt dans la journée, les marchés évaluant l’escalade du conflit entre les États-Unis et l’Iran et ses implications pour les efforts visant à mettre fin à la guerre et à rouvrir complètement le détroit d’Ormuz.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 11 cents, soit 0,1 %, à 77,91 dollars le baril à 13 h 22 GMT. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate (WTI) américain

CLc1 ont chuté de 38 cents, soit 0,5 %, à 73,14 dollars le baril.

Mercredi, les contrats à terme sur le Brent et le WTI ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis le 22 juin.

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a toutefois déclaré jeudi que les marchés s’attendaient à ce que les cours du pétrole baissent au cours des six à douze prochains mois, un point de vue qu’il a qualifié de raisonnable.

Les deux références du brut ont progressé de plus d’un dollar lors des échanges post-règlement mercredi, après que les États-Unis ont lancé des frappes contre l’Iran, qui a riposté par des attaques contre le Koweït et Bahreïn.

« D’une manière générale (, c’est) un marché très nerveux… toute nouvelle qui vient assombrir les perspectives d’un accord de paix pèse un peu sur le marché », a déclaré Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank.

Les forces iraniennes ont pris pour cible des infrastructures militaires américaines dans les États voisins du Golfe jeudi, à la suite des frappes américaines sur les provinces côtières du sud et de l’est de l’Iran, mettant encore davantage à rude épreuve un accord de cessez-le-feu conclu il y a trois semaines.

L’Iran a tiré 10 missiles balistiques sur la base militaire jordanienne d’Azraq, ont rapporté les médias d’État.

Certains assureurs de guerre ont conseillé aux compagnies maritimes de suspendre leurs traversées du détroit d’Ormuz, tandis que d’autres réexaminent les conditions de leurs polices d’assurance après que de nouvelles attaques contre des navires ont fait craindre un retour à la guerre, ont indiqué mercredi des sources du secteur des assurances.

Avant la dernière flambée de violence dans la guerre américano-israélienne contre l’Iran, les prix étaient en baisse, le marché tentant d’absorber l’offre accumulée au Moyen-Orient libérée par une trêve fragile et certains signes d’augmentation des stocks . EIA/S

Un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié transitait par le détroit d’Ormuz avant la guerre avec l’Iran, qui a débuté fin février.

Le contrôle de cette voie navigable par Téhéran a constitué son principal moyen de pression dans ce conflit.

Goldman Sachs a déclaré que les risques pesant sur les flux pétroliers du Golfe et les prix à court terme restaient à double tranchant. La banque s’attend à une normalisation des flux d’ici fin juillet si les négociations se poursuivent, si les dérogations aux sanctions sur le pétrole iranien sont rétablies et si les transporteurs obtiennent des garanties de sécurité. Ce scénario nécessiterait une augmentation des flux transitant par le détroit d’Ormuz de 6,6 millions de barils par jour.

À l’inverse, la banque d’investissement a indiqué qu’un échec des négociations, une escalade des attaques contre les pétroliers et un éventuel blocus américain du pétrole iranien pourraient perturber davantage les flux.

« Dans le scénario de base, le Brent devrait probablement évoluer dans une fourchette de 75 à 85 dollars au cours du mois prochain, avec une légère tendance à la hausse », a déclaré Aneeka Gupta, directrice de la recherche macroéconomique chez WisdomTree.

« La reprise sous-jacente de l’offre est réelle mais incomplète; le discours sur l’excédent est discrédité pour l’instant, et le dialogue diplomatique (, bien qu’au point mort), ne s’est pas entièrement effondré. »

Par ailleurs, la Russie a interdit mercredi les exportations de diesel afin de soutenir son marché intérieur des carburants, après que des attaques de drones ukrainiens contre des raffineries ont provoqué des pénuries de carburant et une flambée des prix.