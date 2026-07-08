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Le prix du pétrole grimpe et les obligations reculent alors que les États-Unis lancent des frappes contre l'Iran
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 01:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les cours du pétrole ont bondi et les contrats à terme sur obligations ont reculé mercredi après que les États-Unis ont frappé l’Iran et rétabli des sanctions commerciales à la suite des attaques contre des pétroliers dans le détroit d’Ormuz, tandis que les actions ont vacillé, l’élan de la hausse record liée à l’intelligence artificielle s’essoufflant.

Les contrats à terme sur le brut américain CLc1 ont progressé de 2,7% à 72,40 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur les bons du Trésor à 10 ans TNc1 ont reculé de sept ticks, les opérateurs anticipant le risque d’une hausse de l’inflation et des taux d’intérêt.

“De toute évidence, le marché n’apprécie pas ces attaques… mais on n’est pas encore en pleine panique”, a déclaré Jason Wong, stratège senior chez BNZ à Wellington. Les derniers mois ont montré la résilience du marché pétrolier face à un choc d’offre majeur, a-t-il ajouté, même si la vulnérabilité réside désormais dans le faible niveau des réserves mondiales.

Les données publiées cette semaine ont montré que les stocks de brut de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis avaient atteint leur plus bas niveau depuis 1983.

Les contrats à terme sur le Nikkei NKc1 laissaient entrevoir une baisse des actions japonaises, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 reculaient d’environ 0,1%.

Les indices de Wall Street ont chuté pendant la nuit après qu’une forte baisse du titre Samsung Electronics

005930.KS , malgré des résultats exceptionnels, a montré que les investisseurs se méfiaient d’une poursuite de la reprise qui a fait grimper de 82% cette année le marché sud-coréen, fortement dominé par les fabricants de puces électroniques.

Les frappes américaines constituent le dernier défi en date au cessez-le-feu conclu le mois dernier et visaient des installations de défense aérienne, de surveillance côtière ainsi que des sites de lancement de missiles antinavires et de drones, a déclaré un responsable américain à Reuters.

Washington a également décidé de retirer une dérogation permettant à l’Iran de vendre du pétrole sur le marché mondial, ce que le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié de violation de l’accord-cadre visant à mettre fin à la guerre.

Sur les marchés des changes, le dollar, qui s'était éloigné de ses récents sommets, s'est raffermi, repoussant l'euro EUR= à un niveau légèrement supérieur à 1,14 dollar et le dollar australien AUD= à 0,6925 dollar.

Plus tard dans la journée de mercredi, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande annoncera ses taux d’intérêt; les marchés tablent sur une probabilité d’environ 85% d’une hausse, et la plupart des économistes prévoient également une augmentation .

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