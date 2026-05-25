Le prix du pétrole chute de près de 7 % alors que les États-Unis et l'Iran semblent se rapprocher d'un accord

par Amanda Stephenson

Les cours du pétrole ont chuté de près de 7 % lundi, alors que l'optimisme grandissait quant à la possibilité que les États-Unis et l'Iran se rapprochent d'un accord de paix qui permettrait la réouverture du détroit d'Ormuz, même si Washington et Téhéran ont tempéré les espoirs d'une percée imminente. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 7,24 dollars, soit près de 7 %, à 96,30 dollars le baril à 14 h 29 (heure de l'Est) (18 h 43 GMT ) et les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont perdu 6,30 dollars, soit 6,5 %, à 90,88 dollars.

Les volumes de transactions étaient faibles en raison du Memorial Day aux États-Unis. Le principal négociateur iranien et son ministre des Affaires étrangères se trouvaient à Doha pour des pourparlers avec le Premier ministre du Qatar au sujet d'un accord potentiel avec les États-Unis visant à mettre fin à la guerre qui dure depuis trois mois, a déclaré lundi un responsable informé de la visite. Les deux parties ont déclaré avoir réalisé des progrès sur un protocole d'accord qui mettrait fin à la guerre et donnerait aux négociateurs 60 jours pour parvenir à un accord final.

"FAIRE CIRCULER DU PÉTROLE"

"Même si ce n'est pas encore fait, il semble y avoir un certain espoir que nous commencions à faire circuler du pétrole dans le détroit d'Ormuz", a déclaré Phil Flynn, analyste senior chez Price Futures Group.

Mais Rory Johnston, fondateur de la newsletter Commodity Context, a appelé à la prudence.

"Nous avons régulièrement frôlé un accord, puis échoué sur des détails à plusieurs reprises au cours des deux derniers mois, et le détroit d'Ormuz reste fermé", a déclaré Johnston.

Dans un long message publié lundi sur Truth Social, le président américain Donald Trump a déclaré que les négociations avec l'Iran se déroulaient "bien", mais a mis en garde contre de nouvelles attaques si elles échouaient. Il a exhorté davantage d'États arabes et musulmans à signer les Accords d'Abraham , négociés pendant le premier mandat de Trump et visant à normaliser les relations entre les États arabes et autres pays à majorité musulmane et Israël.

"Cela pourrait se traduire par une réduction significative de la prime de risque au Moyen-Orient, en particulier si un accord avec l'Iran peut être conclu et que l'Iran renonce à ses matières nucléaires", a déclaré Flynn. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré lundi que l'Iran négociait la fin de la guerre et ne discutait pas actuellement des questions nucléaires.

Même si un accord de paix est conclu, les analystes s'attendent à ce que le retour à la normale des flux pétroliers à travers le détroit prenne des mois, le temps que les installations pétrolières et gazières endommagées soient réparées.

"Le déficit d'approvisionnement sous-jacent de 10 à 11 millions de barils par jour de pétrole brut ne disparaîtra pas immédiatement et les marchés continueront de puiser dans leurs stocks jusqu'à ce que la production de brut au Moyen-Orient reprenne, ce qui prendra des mois", a déclaré June Goh, analyste chez Sparta Commodities.

"Nous continuons de penser que les flux physiques de pétrole constituent les facteurs clés à surveiller sur le marché pétrolier; et jusqu'à présent, les flux transitant par le détroit restent limités", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Les données de suivi des navires ont montré que trois méthaniers ont traversé le détroit ces derniers jours, à destination du Pakistan, de la Chine et de l'Inde, ainsi qu'un superpétrolier transportant du brut irakien vers la Chine après avoir été bloqué pendant près de trois mois.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))