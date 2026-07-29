Le prix du pétrole bondit de près de 7 % en raison de l'intensification des frappes aériennes au Moyen-Orient

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* Trump promet de riposter à l'attaque surprise de l'Iran contre les troupes américaines au Moyen-Orient

* Un analyste prévoit que le Brent oscillera à court terme entre 80 et 100 dollars

* Le trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz reste faible, selon les données du secteur maritime

* Les Houthis du Yémen envisageraient d'imposer des redevances aux navires traversant la mer Rouge, selon certaines sources

(Mise à jour des cours) par Stephanie Kelly

Les cours du pétrole ont bondi de près de 7 % mercredi, alors que de nouvelles frappes aériennes de grande ampleur ont repris au Moyen-Orient, anéantissant les espoirs d'une fin imminente de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, tandis que les données du secteur indiquaient une baisse des stocks de brut américains. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 gagnaient 5,70 dollars, soit 6,8 %, à 89,79 dollars le baril à 13 h 35 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a progressé de 4,94 dollars, soit 6,2 %, à 84,20 dollars le baril.

“La reprise des frappes militaires au Moyen-Orient et les déclarations des responsables iraniens réaffirmant leur volonté de contrôler le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, alors que les flux de pétrole transitant par ce détroit sont en baisse, font à nouveau grimper les cours du pétrole”, a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS. Les États-Unis et l’Arabie saoudite ont lancé mercredi des frappes contre des groupes soutenus par l’Iran en Irak, les accusant d’être à l’origine d’attaques de drones contre des installations pétrolières saoudiennes. Ces frappes sont survenues quelques heures après que l’armée américaine a déclaré avoir déjoué une attaque surprise de l’Iran contre les troupes américaines dans la région. L’Iran a déclaré avoir tiré sur des navires dans le détroit d’Ormuz et sur des bases américaines en Jordanie.

Les prix ont encore grimpé après que le président Donald Trump, dans une interview accordée à Fox News, a promis des frappes de représailles contre l’Iran. Dans le même temps, Téhéran a rejeté la proposition d’Oman visant une gestion régionale conjointe du détroit d’Ormuz, a déclaré mercredi un haut responsable iranien à Reuters, anéantissant ainsi les espoirs d’une issue à l’impasse qui étouffe le commerce du Golfe depuis des mois.

Seuls quelques navires de marchandises ont traversé le détroit d’Ormuz cette semaine, alors que cinq ont emprunté mercredi le détroit de Bab el-Mandeb – une voie alternative pour les livraisons de pétrole saoudien vers l’Asie – et 39 mardi. Il s’agit du nombre le plus élevé depuis le 19 juillet, juste avant que les militants houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, n’annoncent un blocus maritime de l’Arabie saoudite. Le groupe houthi yéménite envisage également d’imposer des redevances aux navires commerciaux traversant le sud de la mer Rouge, ont déclaré à Reuters des sources régionales proches du dossier. La Chine a mené des pourparlers directs avec ce groupe afin de permettre à ses pétroliers de traverser la région sans être attaqués, ont indiqué six sources proches du dossier.

“Nous pensons que les cours du Brent continueront à osciller entre 80 et 100 dollars le baril à court terme, à mesure que le conflit au Moyen-Orient connaît des hauts et des bas”, a déclaré Suvro Sarkar, responsable de la recherche sur l’énergie à la DBS Bank. La situation s’est aggravée depuis que le président américain Donald Trump a laissé entrevoir un retour à la diplomatie en début de semaine, a-t-il ajouté.

“Cette série de négociations en dents de scie signifie que la levée complète du blocus du détroit d’Ormuz n’est pas encore effective, et les cours du pétrole pourraient connaître un seuil plancher plus élevé, autour de 80 dollars le baril, même dans un scénario de désescalade.” Les stocks américains de brut ont baissé d’environ 3,3 millions de barils au cours de la semaine qui s’est terminée le 24 juillet, ont indiqué mardi des sources du marché, citant des données de l’American Petroleum Institute.

Les données officielles sur les stocks de l’Energy Information Administration (EIA) doivent être publiées plus tard dans la journée de mercredi. Autre facteur de soutien aux cours: l’OPEP+ devrait suspendre les augmentations de production de pétrole pendant trois mois à compter d’octobre, ont indiqué des sources à Reuters, une fois que le groupe de producteurs aura achevé le retour progressif de sa production à son niveau initial après les réductions volontaires.