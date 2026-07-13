Le prix du pétrole bondit de plus de 3% alors que de nouvelles frappes militaires menacent les livraisons via le détroit d'Ormuz

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* Le trafic dans le détroit d'Ormuz atteint son plus bas niveau depuis plusieurs semaines en raison de la reprise des hostilités

* L'Iran étend ses attaques contre les États du Golfe après les frappes américaines et annonce la fermeture du détroit d'Ormuz

* Trump affirme que le détroit d'Ormuz est ouvert au trafic commercial

* L'ADNOC des Émirats arabes unis abaisse le prix de vente du brut Murban pour le mois d'août

(Réécriture, mise à jour des prix et modification de la date et de la signature) par Anushree Mukherjee

Les cours du pétrole ont bondi de plus de 3% lundi après que la reprise des frappes militaires entre les États-Unis et l'Iran a ravivé les inquiétudes concernant les livraisons d'énergie transitant par le détroit d'Ormuz.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont gagné 2,67 dollars, soit 3,51%, à 78,68 dollars à 07h43 GMT, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 a progressé de 2,48 dollars, soit 3,47%, à 73,89 dollars le baril.

"Les opérateurs maritimes adoptent une approche prudente et les mouvements entrants ont ralenti en raison de l’intensification des préoccupations en matière de sécurité", ont déclaré les analystes d’ANZ.

De nouvelles frappes américaines et iraniennes au cours du week-end ont alimenté les craintes d’une nouvelle escalade. Téhéran a pris pour cible dimanche des installations américaines dans tout le golfe Persique et a déclaré avoir de nouveau fermé le détroit d’Ormuz. Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré lundi avoir attaqué des bases militaires américaines au Koweït et à Bahreïn.

Avant le début du conflit fin février, le détroit d’Ormuz assurait environ un cinquième des approvisionnements quotidiens mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié.

Le trafic maritime dans le détroit a atteint dimanche son plus bas niveau depuis cinq semaines, selon les données de suivi des navires. Six navires ont traversé le détroit dimanche, d’après Kpler.

L’escalade des attaques jette le doute sur l’avenir d’un accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran, signé le mois dernier, qui visait à rouvrir le détroit et à mettre fin à la guerre après 60 jours supplémentaires de négociations.

L'offre mondiale de pétrole a augmenté de 4,1 millions de barils par jour en juin à la suite de cet accord, mais est restée inférieure de 9,4 millions de barils par jour aux niveaux d'avant la guerre, a indiqué vendredi l'Agence internationale de l'énergie dans son rapport mensuel.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que le détroit d’Ormuz restait ouvert au trafic commercial , malgré la déclaration antérieure de l’Iran selon laquelle il avait fermé cette voie navigable après qu’un navire eut emprunté une route non autorisée et eut été heurté.

Goldman Sachs a estimé que l’augmentation de la capacité des oléoducs au Moyen-Orient pourrait protéger plus de 60% des exportations de pétrole du Golfe d’avant-guerre contre toute perturbation future dans le détroit d’Ormuz d’ici fin 2028.

Le scénario de base de la banque table sur une augmentation de la capacité des oléoducs contournant Ormuz de 3,8 millions de barils par jour d’ici fin 2027 et de 7,3 millions de barils par jour au total d’ici fin 2028, ce qui porterait la capacité totale effective de contournement à plus de 14 millions de barils par jour d’ici fin 2028.

Les stocks de pétrole iranien bloqués en mer augmentent depuis que Téhéran a accru ses exportations dans le cadre de l’accord de paix provisoire conclu avec les États-Unis. Toutefois, les ventes ont été faibles, les raffineurs indépendants chinois s’étant tournés vers du brut moins cher en provenance d’Irak, des Émirats arabes unis et du Qatar. La Compagnie nationale pétrolière d’Abou Dhabi a fixé lundi le prix de vente officiel du mois d’août de son brut de référence Murban à 80,01 dollars le baril, contre 101,48 dollars le baril le mois précédent.