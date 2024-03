(AOF) - Les contrats à terme pour livraison en mai ont dépassé les 10000 dollars la tonne de cacao ; un niveau jamais atteint par cette matière première. Les cours ont bénéficié d’un déficit d’offre en raison de la récolte décevante de la Côte d’Ivoire et du Ghana, qui représentent 60% de la production mondiale, en raison d'une météorologie défavorable. L'Organisation internationale du cacao évalue à 374 000 tonnes le déficit pour 2023/2024. Depuis le début de 2023, le cours du cacao a plus que doublé.

Le prix du cacao n'en finit plus de s'envoler

