Le prix de l'or pourrait dépasser 4.000 dollars l'once, estime Goldman Sachs

Un lingot d'or sur fond de graphique boursier (image générée par IA) (Crédits: Adobe Stock)

Le prix de l'or au comptant pourrait dépasser largement le seuil de référence de 4.000 dollars l'once d'ici le milieu de l'année 2026, si les investisseurs privés diversifient davantage leurs portefeuilles en investissant dans le métal.

Le prix de l'or au comptant XAU= a atteint un niveau record de 3.578,50 dollars l'once mercredi, grâce aux attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans le courant du mois, tandis que les incertitudes mondiales persistantes ont maintenu la demande de valeurs refuges à un niveau élevé. GOL/

"L'or reste notre recommandation à long terme la plus convaincante", a déclaré Goldman Sachs dans une note datée de mercredi.

Goldman Sachs prévoit que le prix de l'or atteindra 3.700 dollars d'ici la fin de 2025 et 4.000 dollars d'ici la mi-2026, en supposant que les banques centrales achètent beaucoup d'or.

Toutefois, cette vision de base ne tient pas compte d'un changement majeur de la part des investisseurs privés qui délaisseraient les actifs en dollars américains pour se tourner vers l'or, un scénario qui pourrait faire grimper les prix jusqu'à 4.500 dollars l'once.

Goldman Sachs a également déclaré qu'une perte d'indépendance de la Fed pourrait entraîner une hausse de l'inflation, une augmentation des rendements des obligations à long terme, un affaiblissement des actions et un déclin du statut de monnaie de réserve du dollar - alors que l'or, en tant que réserve de valeur ne dépendant pas de la confiance des institutions, en bénéficierait. MKTS/GLOB US/

Le président américain Donald Trump a intensifié ses efforts pour exercer un contrôle sur la Fed, dont la capacité à gérer efficacement l'inflation est largement considérée comme nécessitant l'absence d'influence politique sur les décisions relatives aux taux d'intérêt.

Goldman Sachs estime que, toutes choses restant constantes par ailleurs, le prix de l'or pourrait approcher les 5.000 dollars l'once si 1% de l'argent privé investi sur le marché du Trésor américain était réaffecté à l'or.

(Ashitha Shivaprasad à Bangalore ; Mara Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)