Le principal médicament expérimental cardiaque d'Ionis et de Novartis échoue en phase avancée

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Ionis Pharmaceuticals IONS.O et son partenaire Novartis NOVN.S ont annoncé vendredi que leur médicament expérimental, destiné à réduire les taux élevés d'une particule transportant le cholestérol chez les patients cardiaques, a échoué lors d'un essai clinique de phase avancée, ce qui a entraîné une baisse de 12 % de l'action Ionis en après-bourse.

Le médicament, le pelacarsen, n’a pas atteint son objectif principal, à savoir réduire le risque d’événements tels que le décès par maladie cardiaque, la crise cardiaque, l’accident vasculaire cérébral ou la nécessité d’une intervention d’urgence pour rétablir la circulation sanguine vers le cœur, par rapport à un placebo.

Conformément aux études précédentes, le pelacarsen a réduit les taux de lipoprotéine(a), particule transportant le cholestérol, chez les patients, ont précisé les sociétés.

La lipoprotéine(a) est un type de lipide, ou de graisse, présent dans l’organisme qui contient du cholestérol et dont la structure est similaire à celle du cholestérol des lipoprotéines de basse densité (LDL), souvent considéré comme le « mauvais cholestérol ». Une augmentation des taux de Lp(a) a été associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires.

“Bien que le pelacarsen ait considérablement réduit les taux de lipoprotéine(a), conformément aux études précédentes, nous sommes déçus que cela ne se soit pas traduit par une réduction du risque cardiovasculaire”, a déclaré Brett Monia, directeur général d’Ionis.

Il n’existe actuellement aucun traitement approuvé spécifiquement conçu pour réduire les taux de lipoprotéine(a). Parmi les autres médicaments expérimentaux en cours de développement visant à réduire les taux de Lp(a), on peut citer l'olpasiran d’Amgen AMGN.O et le lepodisiran d’Eli Lilly

LLY.N , tous deux en phase avancée de développement.

L’action Amgen a chuté de 5 % en séance après-bourse à la suite de la publication des résultats de l’essai. Le mois dernier, les analystes de J.P. Morgan avaient souligné qu’un succès du pelacarsen dans le cadre de cet essai aurait des répercussions positives sur l’olpasiran d’Amgen.

Les investisseurs attendent avec impatience les données concernant les trois médicaments expérimentaux de Novartis – le pelacarsen, le remibrutinib (traitement de la sclérose en plaques) et le del-desiran (thérapie génique) –, qui représentent ensemble un chiffre d’affaires annuel maximal potentiel de plus de 10 milliards (XX milliards d'euros) de dollars et sont considérés comme les moteurs de la croissance à long terme du laboratoire pharmaceutique suisse.

C’est Ionis qui a découvert le pelacarsen et mené ses premières phases de développement. En 2019, Novartis a exercé une option lui permettant d’acquérir les droits de développement et de commercialisation du pelacarsen dans le domaine des traitements cardiovasculaires.

Les deux sociétés ont indiqué que les données complètes de l'essai seront présentées lors d'un prochain congrès médical.