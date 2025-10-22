 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 213,10
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le principal investisseur de Staar Surgical demande la tenue d'une assemblée des actionnaires pour révoquer les administrateurs
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 16:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'entreprise refuse de commenter au paragraphe 4)

Le principal investisseur de Staar Surgical STAA.O , Broadwood Partners, prévoit de convoquer une assemblée générale des actionnaires pour révoquer plusieurs administrateurs, a-t-on appris mercredi, sur fond de tensions liées au projet de rachat par la société suisse de soins ophtalmologiques Alcon ALCC.S .

La société d'investissement Broadwood détient une participation de 27,5 % et s'est activement opposée à l'acquisition d'Alcon , affirmant que l'offre ne reflétait pas les récentes améliorations financières de Staar et que le conseil d'administration n'avait pas pleinement évalué les options alternatives.

"Il est clair pour nous que le conseil d'administration n'a plus la confiance des actionnaires et que de nouveaux administrateurs sont nécessaires pour gérer correctement la société et restaurer la confiance des actionnaires", a déclaré Neal Bradsher, fondateur et président de Broadwood.

Les investisseurs devraient se prononcer sur l'opération proposée jeudi. Staara refusé de commenter l'annonce de Broadwood.

Au moins deux autres investisseurs, Yunqi Capital et Defender Capital, qui détiennent ensemble 6,5 % des parts, se sont également opposés à la proposition, ce qui porte l'opposition à près de 34 % des actions en circulation.

Au début du mois, la société de conseil en vote par procuration Institutional Shareholder Services a recommandé aux investisseurs de Staar de rejeter l'offre, en citant l'opposition du principal actionnaire et "diverses lacunes, déconnexions et incertitudes" liées à l'opération.

Alcon a déclaré début août que les conseils d'administration des deux sociétés avaient approuvé son offre de 28 dollars par action Staar, ce qui valorise l'entreprise à 1,5 milliard de dollars.

Staar, qui produit et commercialise des lentilles implantables pour l'œil, a dû faire face à une baisse de ses revenus et à un effondrement de ses ventes en Chine.

Valeurs associées

ALCON
61,160 CHF Swiss EBS Stocks +1,49%
STAAR SURGICAL
26,0350 USD NASDAQ -2,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank