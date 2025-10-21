Le principal investisseur de Novo Nordisk prend le contrôle du conseil d'administration dans la bataille des médicaments amaigrissants

Le président et six membres du conseil d'administration se retireront le mois prochain

L'actionnaire principal propose de nouveaux membres au conseil d'administration

L'ancien directeur général de Novo, M. Sorensen , sera président du conseil d'administration pendant 2 à 3 ans

La querelle au sein du conseil d'administration survient en pleine période de redressement de l'entreprise

Le conseil d'administration et l'actionnaire principal s'opposent sur le rythme du changement

Les actions chutent suite à de nouvelles turbulences au sein de la direction

(Remaniement avec des citations de M. Sorensen, probable nouveau président du conseil d'administration) par Stine Jacobsen, Jacob Gronholt-Pedersen et Maggie Fick

Le principal investisseur de Novo Nordisk a pris le contrôle du conseil d'administration du fabricant de médicaments mardi, promettant de se concentrer davantage sur le marché clé des États-Unis afin de relancer les ventes du Wegovy, un médicament à succès pour la perte de poids, alors que le président de Novo et six membres indépendants du conseil d'administration ont démissionné.

La fondation à but non lucratif Novo Nordisk, qui combine la propriété d'entreprise et la philanthropie, a déclaré qu'elle proposerait son propre président, Lars Rebien Sorensen - un ancien directeur général de Novo - pour diriger le conseil d'administration du fabricant danois de médicaments pour les deux ou trois prochaines années.

Novo NOVOb.CO a déclaré que le président actuel, Helge Lund, et six autres membres indépendants du conseil d'administration se retireraient le mois prochain à la suite d'un différend avec la fondation concernant le rythme des changements au sein de l'entreprise.

Ce conflit apporte de nouveaux bouleversements à une entreprise qui est devenue l'année dernière la société la plus rentable d'Europe grâce à l'énorme succès de Wegovy, mais dont les actions ont chuté de plus de 40 % cette année, alors que son rival Eli Lilly LLY.N s'est emparé de parts de marché.

LA FONDATION SOUTIENT LE NOUVEAU directeur général DE NOVO, M. DOUSTDAR

La fondation a critiqué le conseil d'administration sortant pour avoir été trop lent à reconnaître les changements sur le marché clé des États-Unis et trop prudent en matière de changement de direction. Elle a souligné la nécessité de mettre davantage l'accent sur les marchés de masse et de vente directe au consommateur, qui sont en pleine croissance.

Sorensen a déclaré qu'il avait souhaité un changement complet au sein du conseil d'administration de Novo, mais qu'il soutenait le nouveau directeur général Mike Doustdar, qui a pris ses fonctions en août et qui a procédé à de nombreuses suppressions d'emplois et à un recentrage de l'entreprise sur ses marchés clés.

"Nous sommes entièrement d'accord avec cela", a déclaré M. Sorensen lors d'un appel téléphonique après l'annonce de la nouvelle. "Nous étions convaincus, au sein du conseil de fondation, que nous avions besoin d'un regard neuf, d'une énergie nouvelle pour soutenir la direction dans ce processus très important

Novo a déclaré que Lund et les autres administrateurs indépendants se retireraient lors d'une réunion extraordinaire des actionnaires le 14 novembre, car il avait été impossible de parvenir à un "accord commun" sur la composition du conseil d'administration.

Il s'agit de la dernière mesure prise par la fondation pour accroître son contrôle sur Novo, alors qu'elle cherche à rétablir les ventes et la confiance des investisseurs. En mai, elle a demandé le départ anticipé de l'ancien directeur général, Lars Fruergaard Jorgensen.

M. Sorensen a minimisé la querelle, déclarant en réponse à une question qu'il "préférait qu'on ne parle pas de coup d'État". Le changement aiderait plutôt Novo sur son marché clé des États-Unis, qui, selon lui, a actuellement un "modèle très transactionnel".

Novo, comme de nombreux rivaux, est confronté à la pression du président américain Donald Trump pour réduire les prix des médicaments.

La fondation a proposé six nouveaux membres au conseil d'administration - tous européens, mais cinq d'entre eux ayant une longue expérience dans les produits pharmaceutiques et les industries connexes telles que les biotechnologies et les technologies de la santé.

"Tous les membres du conseil d'administration dirigent des entreprises qui sont exposées aux États-Unis. Les États-Unis sont pour ainsi dire notre pain quotidien", a déclaré M. Sorensen. "Il serait bon que les personnes qui vivent aux États-Unis soient davantage représentées

Les actions de Novo ont clôturé en baisse de 1,5 %.

uN ENVIRONNEMENT EN PLEINE MUTATION

Le mois dernier, M. Doustdar a lancé une campagne de restructuration, comprenant 9 000 suppressions d'emplois au niveau mondial, qui a contribué à faire remonter le cours de l'action de Novo. L'entreprise reste toutefois confrontée à des défis aux États-Unis, le plus grand marché de médicaments au monde, face à son rival Eli Lilly.

"Je pense que la Fondation Novo Nordisk n'est toujours pas satisfaite de la structure actuelle de l'entreprise et qu'elle veut avoir plus d'influence", a déclaré à Reuters Markus Manns, gestionnaire de portefeuille au fonds commun de placement Union Investment, actionnaire de Novo.

"Il y a eu un différend sur la composition future du conseil d'administration. Il est probable qu'ils avaient aussi des points de vue différents sur la stratégie future de l'entreprise"

Si les candidats proposés sont élus, le conseil d'administration sera composé de six membres élus par les actionnaires et de quatre membres élus par les salariés, contre huit membres élus par les actionnaires et quatre membres élus par les salariés dans le conseil d'administration actuel.

Dans un communiqué, M. Sorensen a déclaré qu'il était essentiel d'agir rapidement.

"Compte tenu de l'évolution rapide de l'environnement dans lequel Novo Nordisk opère, nous pensons qu'il est dans l'intérêt de l'entreprise et de ses actionnaires de procéder au renouvellement du conseil d'administration dès que possible", a-t-il déclaré.

Lukas Leu, gestionnaire de portefeuille chez ATG Healthcare, actionnaire de Novo Nordisk, n'a pas encore digéré le remaniement.

"Je ne comprends pas vraiment - pourquoi l'ancien directeur général doit-il être le nouveau président du conseil d'administration? Je n'aime pas ça"

Claus Henrik Johansen, directeur général de Global Health Invest, un fonds d'investissement danois dans le secteur de la santé, a déclaré qu'il "suivrait de près tout signe de nouvelles initiatives visant à revigorer la croissance et l'innovation"

La Fondation Novo Nordisk est l'actionnaire de contrôle de Novo Nordisk et détient la majorité des droits de vote grâce à sa participation dans Novo Holdings, sa branche d'investissement.