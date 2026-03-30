Le principal fournisseur américain de produits alimentaires Sysco conclut un accord de 29 milliards de dollars pour l'acquisition de Jetro Restaurant Depot

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(Ajout d'informations générales, d'un commentaire du directeur général au paragraphe 6 et de détails sur l'opération au paragraphe 10)

Sysco SYY.N a déclaré lundi qu'il achèterait le fournisseur de services de restauration Jetro Restaurant Depot dans le cadre d'une transaction de 29 milliards de dollars, y compris la dette, élargissant ainsi la portée du principal distributeur alimentaire américain parmi les restaurants indépendants soucieux du prix.

Les actions de Sysco, dont la capitalisation boursière s'élève à 39,2 milliards de dollars, ont baissé de près de 5 % dans les échanges avant bourse, après que la société a également déclaré qu'elle financerait l'opération au moyen de 21 milliards de dollars de dettes nouvelles et hybrides, ainsi que de 1 milliard de dollars de liquidités et d'actions disponibles.

L'entreprise familiale Jetro Restaurant Depot exploite un modèle de vente en gros cash-and-carry, dans lequel les clients paient à l'avance des produits tels que des aliments, des boissons et des récipients à emporter, complétant ainsi le réseau de livraison de Sysco qui dessert les restaurants, les hôpitaux et les hôtels. Cette acquisition serait la dernière grande opération en date dans le secteur de la consommation, après les récents pourparlers de fusion impliquant des entreprises telles qu'Unilever , Estee Lauder et Pernod Ricard , alors que les entreprises cherchent à s'agrandir pour faire face à une demande plus faible et à des coûts toujours plus élevés. Les actionnaires de Restaurant Depot recevraient 21,6 milliards de dollars en espèces et 91,5 millions d'actions Sysco, selon lestermes de l'accord.Ils détiendront 16 % de Sysco à la fin de l'opération, ont indiqué les deux entreprises.

"Sysco et Jetro Restaurant Depot augmenteront la valeur des petits restaurants indépendants et des consommateurs qu'ils servent en élargissant l'accès à des produits alimentaires frais plus abordables et en offrant plus de choix et de commodité", a déclaré Kevin Hourican, directeur général de Sysco, dans un communiqué, soulignant que l'entreprise combinée ferait baisser les prix pour un plus grand nombre de clients.

L'année dernière, US Foods USFD.N a mis fin aux négociations de fusion avec Performance Food PFGC.N dans ce qui aurait été un rapprochement entre les numéros 2 et 3 des distributeurs de services alimentaires du pays pour défier le leader de l'industrie Sysco SYY.N et réduire les coûts pour les consommateurs.

Sysco a également indiqué qu'elle suspendait son programme de rachat d'actions et a réaffirmé ses prévisions annuelles.

Connu pour ses steaks, ses filets et ses produits surgelés, qu'il fournit à des chaînes de restauration rapide telles que KFC et Subway, Sysco avait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels plus tôt dans l'année, bénéficiant d'une demande résistante malgré les pressions macroéconomiques.

Sysco s'attend à ce que l'opération se traduise par une augmentation du bénéfice par action de l'ordre de 5 % à9 % au cours de la première année suivant sa conclusion, prévue pour le troisième trimestre de l'exercice 2027 de Sysco .