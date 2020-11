Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le prince William malade du COVID-19 en avril - presse Reuters • 02/11/2020 à 01:48









2 novembre (Reuters) - Le prince William a contracté en avril le COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, à peu près au même moment que son père le prince Charles, ont rapporté dimanche The Sun et la BBC, citant des sources au palais de Kensington. D'après The Sun, le petit-fils de la reine Elizabeth a gardé le secret sur cette contamination afin de ne pas inquiéter le pays. Il a été soigné par les médecins du palais et a suivi les directives gouvernementales en s'isolant, tout en continuant de mener des entretiens téléphoniques et des visioconférences, ajoute le tabloïd. "William a été assez durement atteint par le virus (...) A un moment donné, il avait des difficultés à respirer, donc évidemment tout le monde autour de lui était plutôt paniqué", a déclaré une source citée par le Sun. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès du palais de Kensington. Le palais et le prince William ont décliné une demande de commentaire de la BBC. (Kanishka Singh; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.