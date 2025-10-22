Le prêteur subprime PrimaLend Capital Partners se place sous la protection de la loi sur les faillites

Le prêteur subprime PrimaLend Capital Partners s'est placé mercredi sous la protection de la loi sur les faillites, signe supplémentaire que les consommateurs américains à faibles revenus sont sous pression.

Les documents déposés par la société auprès d'un tribunal du Texas indiquent que son actif et son passif s'élèvent à moins de 500 millions de dollars.

PrimaLend fournit des financements aux prêteurs à la consommation et aux prêteurs spécialisés par le biais de facilités de crédit basées sur l'actif. Elle dessert également le marché du financement automobile "buy-here-pay-here", où les concessionnaires vendent et financent directement des véhicules pour des clients dont le crédit est faible ou limité.

"Nous voulons être clairs: il n'y a pas d'impact sur les prêts ou les conditions de nos concessionnaires-emprunteurs. Aucune dette n'est exigible ou accélérée du fait de ce processus", a déclaré Mark Jensen, directeur général de PrimaLend. "Nous poursuivons un processus de vente afin de maximiser la valeur de l'entreprise et de renforcer notre bilan."

La société fonctionne comme d'habitude, sans interruption, a-t-elle déclaré dans un communiqué, réaffirmant qu'elle ne met pas la clé sous la porte.

Les prêteurs à risque accordent des prêts à des emprunteurs dont les antécédents en matière de crédit sont moins solides ou dont le score de solvabilité est plus faible.

Le mois dernier, Bloomberg News a rapporté que les créanciers de PrimaLend envisageaient de pousser l'entreprise à la faillite après des mois d'impayés.

Selon les analystes, de nombreux consommateurs à faibles revenus ont plus de mal à honorer leurs paiements, ce qui entraîne une hausse des impayés dans les portefeuilles de prêts automobiles, de prêts personnels et de cartes de crédit.

Cette tension reflète l'impact cumulé des coûts d'emprunt élevés, de l'augmentation des frais de subsistance et de l'épuisement de l'épargne, qui ont rendu les emprunteurs à risque particulièrement vulnérables aux chocs financiers.

PrimaLend a déclaré qu'en dépit de vents contraires dans l'ensemble du secteur, y compris l'inflation post-pandémique et la pression sur les taux d'intérêt, son activité sous-jacente est "fondamentalement solide."

Séparément, Tricolor , qui vendait des voitures et proposait des prêts automobiles principalement aux communautés hispaniques à faibles revenus du sud-ouest des États-Unis, s'est également placée sous la protection de la loi sur les faillites en septembre.

Sa faillite a choqué les investisseurs en crédit et a donné lieu à des allégations de fraude et de mauvaise conduite au cours des dernières semaines.