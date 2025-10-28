Le prêteur fintech SoFi revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 après un trimestre record

(Ajoute des actions au paragraphe 2) par Manya Saini

SoFi Technologies SOFI.O a relevé ses prévisions de bénéfices annuels au-dessus des estimations de Wall Street mardi, après qu'une augmentation des revenus basés sur les frais a alimenté les résultats records du troisième trimestre pour la société de technologie financière.

Les actions de la société ont augmenté de 3,8 % dans les échanges avant bourse après les résultats.

La société est devenue l'un des noms les plus importants de l'industrie américaine de la fintech, évoluant d'une startup de refinancement de prêts étudiants à une société de services financiers à part entière, offrant tout, de l'investissement dans les introductions en bourse aux cartes de crédit et aux comptes d'épargne.

Son ascension pour devenir un mastodonte pesant environ 36 milliards de dollars a reflété la montée en puissance des jeunes consommateurs, qui se détournent des banques traditionnelles au profit de plateformes basées sur des applications.

SoFi prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour l'année 2025 d'environ 37 cents, contre 31 cents par action précédemment. Les analystes s'attendaient à 32 cents par action, selon les estimations compilées par LSEG.

UNE FORTE DEMANDE

L'activité de services financiers de SoFi a vu son chiffre d'affaires bondir de 76 % au cours du trimestre pour atteindre 419,6 millions de dollars.

L'appétit des consommateurs pour le crédit et les produits d'investissement a permis de maintenir la demande de services financiers à un niveau stable en cette période d'incertitude économique.

"La santé de nos membres est solide et notre portefeuille est en pleine forme", a déclaré le directeur général de SoFi, Anthony Noto, à Reuters, ajoutant que la performance du crédit avait été "excellente" au cours du trimestre écoulé, avec une amélioration des impayés nets.

Les prêteurs fintech cherchent à prendre des parts de marché aux banques traditionnelles en offrant des plateformes numériques et des produits qui attirent des clients plus jeunes et férus de technologie.

SoFi a déclaré un volume record d'octroi de prêts de 9,9 milliards de dollars, en hausse de 57 % par rapport à l'année précédente, grâce à une forte demande pour les prêts personnels, les prêts étudiants et les prêts immobiliers. Les revenus basés sur les frais ont bondi de 50 % au cours du trimestre par rapport à l'année précédente.

LA POUSSÉE DU CRYPTO

Autrefois considéré comme une frange spéculative, le secteur des crypto-monnaies a progressivement gagné en légitimité dans le monde financier.

Noto a déclaré que SoFi était sur la bonne voie pour lancer le commerce des crypto-monnaies cette année, et que "le stablecoin SoFi USD arrivera au cours du premier semestre 2026".

Le chiffre d'affaires ajusté du prêteur au troisième trimestre a augmenté de 38 % pour atteindre le chiffre record de 950 millions de dollars par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes de 886,6 millions de dollars.

Le bénéfice ajusté a plus que doublé pour atteindre 11 cents par action au cours des trois mois se terminant le 30 septembre, dépassant les attentes de 8 cents.