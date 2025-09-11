Le prêteur de blockchain Figure lève 787,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte à partir du paragraphe 7)

L'émettrice de stablecoins Figure Technology, ainsi que certains de ses investisseurs existants, ont levé 787,5 millions de dollars lors d'un premier appel public à l'épargne aux États-Unis mercredi, devenant ainsi la dernière entreprise de crypto-monnaie à accéder aux marchés publics alors que les actifs numériques sont de plus en plus acceptés par le grand public.

Une série de victoires réglementaires sous l'égide d'une Maison Blanche favorable aux crypto-monnaies, l'adoption par les trésoreries d'entreprise et l'afflux de fonds négociés en bourse ont stimulé les cotations du secteur, qui a récemment dépassé une valeur de marché de 4 000 milliards de dollars.

La société basée à New York et certains investisseurs existants ont vendu 31,5 millions d'actions à 25 dollars chacune, au-dessus de la fourchette précédemment augmentée de 20 à 22 dollars par action. L'introduction en bourse a valorisé Figure à 5,29 milliards de dollars.

Figure a également porté le nombre d'actions offertes à 31,5 millions, contre 26 millions mardi.

La société commencera à être cotée sur le Nasdaq à partir de jeudi sous le symbole "FIGR".

Goldman Sachs, Jefferies et BofA Securities ont été les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse.

Fondée en 2018, Figure s'appuie sur la technologie blockchain pour mettre en relation les prêteurs et les emprunteurs de prêts immobiliers.

La société, selon ses documents d'introduction en bourse, finance des prêts immobiliers en seulement 10 jours, alors que la moyenne du secteur est de 42 jours.

Le Duquesne Family Office de l'investisseur milliardaire Stanley Druckenmiller avait manifesté son intérêt pour acheter jusqu'à 50 millions de dollars d'actions dans le cadre de l'offre de Figure.

Séparément, les actions de la société fintech suédoise Klarna KLAR.N ont bondi de 30 % lors de leurs débuts très attendus plus tôt dans la journée, signalant un fort rebond du marché des introductions en bourse aux États-Unis cet automne, alors que les valorisations record des actions et les attentes croissantes d'une baisse des taux d'intérêt stimulent le sentiment des investisseurs.

La bourse de crypto-monnaies Gemini, la société de technologie de transit Via et la chaîne de cafés Black Rock Coffee sont également sur les rangs pour fixer le prix de leur introduction en bourse jeudi.