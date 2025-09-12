 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le prêteur de blockchain Figure évalué à 7,6 milliards de dollars, les actions bondissant lors de leurs débuts au Nasdaq (11 septembre)
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 12:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'article du 11 septembre pour remplacer le terme "directeur général" par "cofondateur" au paragraphe 6) par Ateev Bhandari et Arasu Kannagi Basil

Figure Technology FIGR.O a été évaluée à 7,62 milliards de dollars après que ses actions aient bondi de 44% lors de leurs débuts sur le Nasdaq jeudi, ajoutant à une série de fortes performances de premier jour pour les entreprises liées aux crypto-monnaies, alors que l'industrie des actifs numériques se rapproche du courant dominant.

L'action de la société new-yorkaise s'est ouverte à 44 dollars, alors que le prix de l'offre était de 25 dollars.

Figure et certains de ses bailleurs de fonds ont levé 787,5 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse élargie en vendant 31,5 millions d'actions, à un prix supérieur à la fourchette précédemment augmentée de 20 à 22 dollars l'unité.

Les introductions en bourse aux États-Unis devraient connaître leur semaine la plus chargée depuis 2021, les marchés boursiers ayant atteint un niveau record et encourageant une large gamme d'inscriptions après que la volatilité due aux droits de douane a mis fin aux nouvelles émissions en avril.

Alors que la crypto-manie stimulée par les victoires réglementaires se calme, les entreprises qui ont continué à accumuler des actifs numériques ont subi de fortes baisses du cours de leurs actions, ce qui suggère que les investisseurs continuent à rechercher des fondamentaux.

"Blockchain ne perd jamais une occasion de se tirer une balle dans le pied", a déclaré Mike Cagney, cofondateur de Figure, à Reuters dans une interview, ajoutant que les stratégies de trésorerie ne représentent pas le plein potentiel de la technologie.

Figure a été cofondée en 2018 par Cagney, qui avait précédemment lancé et mis à l'échelle SoFi Technologies

SOFI.O .

Elle a facilité 6 milliards de dollars de prêts immobiliers pour les douze mois clos le 30 juin, en hausse de 29 % par rapport à l'année précédente.

Figure a développé la blockchain Provenance pour initier, vérifier et traiter les prêts sur valeur domiciliaire, se positionnant à l'intersection du financement du logement et de la crypto.

Cagney a déclaré à Reuters que 10 des 20 principales sociétés de prêts hypothécaires utilisent la technologie de Figure pour initier des prêts.

"Il y a 20 grandes banques ou plus qui utilisent déjà Provenance", a déclaré David Chao, associé général chez DCM Ventures, un investisseur précoce dans Figure, lors d'une interview avec Reuters.

L'échange de crypto-monnaies Gemini, soutenu par les jumeaux Winklevoss, devrait également entrer en bourse à New York vendredi.

