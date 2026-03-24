Le prêteur canadien non-prioritaire goeasy obtient un allègement de ses engagements financiers après une importante radiation de créances

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Goeasy GSY.TO a déclaré mardi qu'elle avait obtenu des renonciations de la part des prêteurs liées à certaines clauses financières pour le quatrième trimestre, allégeant la pression sur le prêteur canadien de prêts à la consommation non-prioritaires après avoir révélé une importante radiation de créances et des réductions de valeur.

Les actions de la société ont augmenté de 4 % dans la matinée, l'allègement lui permettant d'éviter de lever des fonds supplémentaires. La société basée dans l'Ontario risquait de violer plusieurs clauses restrictives après avoir révélé environ 178 millions de dollars canadiens (129,61 millions de dollars) de radiations de créances et d'autres dépréciations liés à son unité LendCare.

"GSY peut éviter le scénario le plus pessimiste d'avoir à entreprendre une levée de fonds dilutive et/ou d'avoir à mettre en veilleuse une plus grande partie de ses opérations de prêt, et donne du temps et de l'espace à GSY pour réorienter son plan d'affaires", a déclaré Jeff Fenwick, analyste d'ATB Capital Markets.

L'action a chuté d'environ 70 % depuis le début de l'année.

Goeasy prévoit désormais de présenter ses résultats du quatrième trimestre après la clôture des marchés le 31 mars, au lieu du 25 mars comme annoncé précédemment.

Selon les accords de prêt révisés, les engagements financiers de Goeasy seront modifiés pour tenir compte des radiations et des dépréciations qui auront un impact sur les résultats du quatrième trimestre.

La marge d'intérêt sur certaines des principales facilités d'emprunt de Goeasy augmentera de 100 points de base par rapport à son niveau précédent.

La taille de la facilité d'entrepôt de titrisation des consommateurs a également été réduite, passant de 1,4 milliard de dollars canadiens à 1,12 milliard de dollars canadiens, les critères d'éligibilité excluant désormais les créances de LendCare.

Une facilité d'entrepôt de titrisation est une ligne de financement à court terme par laquelle une entreprise place temporairement ses prêts à la consommation en garantie afin d'obtenir de l'argent frais pour de nouveaux prêts. `

(1 $ = 1,3734 dollar canadien)