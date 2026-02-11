 Aller au contenu principal
Le prêteur à la consommation Upstart chute après des résultats décevants au T4 et un changement de direction
11/02/2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions du prêteur à la consommation Upstart UPST.O plongent de 13,5 % à 33,72 $ aprèsles résultats du quatrième trimestre et un remaniement de la direction

** La marge de revenu net tombe à 17,4 %, contre 21,6 % au trimestre précédent

** La société nomme Paul Gu au poste de directeur général à partir de mai; Andrea Blankmeyer sera directrice financière à partir de mars

** Les courtiers J.P. Morgan, BofA Global Research et Truist Securities ont réduit leurs objectifs de cours après les annonces

** J.P. Morgan annonce des perspectives de marge plus faibles pour l'année fiscale 26, prévoit un bénéfice par action ajusté de 1,99 $ contre 2,25 $ précédemment

** Les taux de prise et la marge de contribution ont diminué séquentiellement car la société continue de s'orienter vers les produits de prêt à faible rendement comme les automobiles et les HELOCs - J.P. Morgan

** Morgan Stanley réduit ses prévisions de BPA, citant la dilution de la marge de contribution des nouveaux produits et des dépenses d'exploitation variables

** Cependant, UPST prévoit un revenu de 1,4 milliard de dollars pour l'exercice 26, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,27 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** L'action UPST a chuté de 29 % en 2025 et de 23,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

UPSTART HLDGS
33,0000 USD NASDAQ -15,30%
