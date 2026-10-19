Le président ukrainien Zelensky discute avec Lockheed Martin de l'accélération des livraisons de systèmes Patriot

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Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré lundi avoir discuté avec des représentants de la société américaine Lockheed Martin des moyens d'accélérer la livraison du système Patriot, essentiel pour contrer les missiles balistiques russes.

“Ce sont leurs systèmes Patriot et leurs avions F-16 qui jouent un rôle important dans la défense contre les missiles balistiques russes et les drones à réaction”, a déclaré Zelensky sur Telegram.

“Et la situation n'est pas facile sur ces deux fronts en ce moment. Nous avons discuté des moyens d'étendre et d'augmenter ces livraisons.”