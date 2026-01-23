Le président taïwanais souhaite que l'Arizona investisse davantage dans les puces électroniques

Taïwan espère encore plus d'investissements dans les semi-conducteurs en Arizona pour renforcer les liens avec les États-Unis, a déclaré vendredi le président Lai Ching-te à un sénateur de l'État en visite.

Le président américain Donald Trump a poussé le principal producteur de semi-conducteurs, qui affiche un important excédent commercial avec les États-Unis, à investir davantage aux États-Unis, en particulier dans les puces qui alimentent l'IA.

TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde et producteur des puces avancées qui alimentent la révolution de l'intelligence artificielle, investit 165 milliards de dollars dans la capitale de l'Arizona, Phoenix, pour y construire des usines.

Lors de sa rencontre avec le sénateur démocrate de l'Arizona, Ruben Gallego, M. Lai a déclaré que l'investissement de TSMC dans l'État était un produit remarquable de la coopération entre l'industrie taïwanaise et l'industrie américaine.

"Nous attendons avec impatience que d'autres installations de fabrication de semi-conducteurs, de recherche et de développement voient le jour dans l'agglomération de Phoenix. Cela continuera à renforcer les relations entre Taïwan et les États-Unis", a-t-il ajouté.

La semaine dernière, Taïwan et les États-Unis ont conclu un accord visant à réduire de 20 % à 15 % les droits de douane américains sur les exportations de l'île vers les États-Unis .

Les entreprises taïwanaises investiront également 250 milliards de dollars pour stimuler la production de semi-conducteurs, d'énergie et d'intelligence artificielle aux États-Unis, tandis que Taïwan garantira un crédit supplémentaire de 250 milliards de dollars pour faciliter d'autres investissements.

M. Gallego est le premier législateur ou fonctionnaire américain que M. Lai a rencontré en personne depuis la conclusion de l'accord.

"Le montant des investissements réalisés en Arizona par les entreprises taïwanaises, en particulier TSMC, est impressionnant", a-t-il déclaré à M. Lai.

"D'autres États nous envient et nous voulons poursuivre cette croissance

Les États-Unis sont le principal bailleur de fonds international et fournisseur d'armes de Taïwan, malgré l'absence de liens diplomatiques formels.