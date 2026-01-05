Le président sud-coréen veut restaurer les liens avec la Chine en 2026

(Actualisé tout du long avec déclarations de Xi Jinping et de Lee Jae-myung)

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a déclaré lundi vouloir ouvrir une "nouvelle phase" dans les relations avec la Chine, après avoir rencontré son homologue Xi Jinping lors de sa premier visite à Pékin depuis son entrée en fonction en juin.

"Ce sommet sera une occasion importante pour faire de 2026 la première année de restauration à grande échelle des relations entre la Corée et la Chine", a affirmé Lee Jae-myung. "Je suis convaincu que les efforts visant à développer la coopération stratégique et le partenariat entre les deux pays pour en faire une tendance irréversible de l’époque se poursuivront."

Cette visite témoigne de l’intérêt marqué de la Chine pour un renforcement de la coopération économique et du tourisme avec son voisin, alors que ses relations avec le Japon se sont fortement dégradées, estiment des analystes.

"Il y a plus de 80 ans, la Chine et la Corée du Sud ont consenti d’énormes sacrifices nationaux et remporté la victoire contre le militarisme japonais", a dit Xi Jinping à Lee Jae-myung, selon l’agence officielle chinoise Xinhua.

Les deux pays doivent "préserver la paix et la stabilité en Asie du Nord-Est", a ajouté le président chinois.

La visite du président sud-coréen dans la capitale chinoise intervient dans un contexte de tensions mondiales croissantes après des tirs de missiles balistiques par la Corée du Nord et un assaut des Etats-Unis au Venezuela.

Xi Jinping, évoquant une "situation internationale de plus en plus chaotique et complexe", a déclaré que la Chine et la Corée du Sud devraient faire des "choix stratégiques corrects".

Ces propos suggèrent que la Chine souhaite que Séoul se range du côté de Pékin plutôt que de Washington dans les relations avec Taïwan, et respecte la position de Pékin concernant la situation au Venezuela a estimé Seok Byoung-hoon, professeur à l’université Ewha Womans à Séoul.

Les deux pays ont par ailleurs signé 15 accords lors du sommet, selon les chaînes de télévision sud-coréennes et chinoises, notamment des documents sur la coopération dans les domaines de la technologie, de la propriété intellectuelle et des transports.

Le ministère sud-coréen du Commerce a annoncé lundi la signature de ces neuf accords et précisé qu’Alibaba International, Lenovo 0992.HK et le distributeur sud-coréen Shinsegae 004170.KS figuraient parmi les entreprises signataires.

La visite d'Etat de Lee Jae-myung en Chine, qui a débuté dimanche, doit se poursuivre jusqu'à mercredi.

(Jihoon Lee et Joyce Lee et Heejin Kim à Séoul, Ethan Wang, Xiuhao Chen et le bureau de Pékin, avec Hyunjoo Jin, version française Elena Smirnova et Elizaveta Zhuravleva, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)