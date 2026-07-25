Le président sud-coréen Lee organise un sommet américain sur les technologies et appelle à une nouvelle ère de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Lee met en avant « l'écosystème dynamique de l'IA » sud-coréen pour le marché mondial

* Un sommet rassemble les principaux développeurs d’IA et les géants sud-coréens des semi-conducteurs

* La demande de puces plus nombreuses et plus rapides ne cesse de croître, selon le président du groupe SK

(Ajout des informations concernant le projet d'Anthropic en matière d'approvisionnement en puces au paragraphe 12, et des commentaires du président de SK aux paragraphes 15 à 17) par Max A. Cherney et Heekyong Yang

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a organisé vendredi à San Francisco un sommet sur l’IA, réunissant les dirigeants des principaux développeurs d’IA et des grandes figures du monde des affaires sud-coréennes afin d’accélérer les efforts de Séoul pour faire du pays une puissance mondiale en matière d’IA.

Lee a déclaré que la Corée du Sud ouvrirait la voie à une nouvelle ère de l’IA en partenariat avec des entreprises technologiques mondiales, en mettant à disposition son « écosystème dynamique d’IA » afin de développer le marché mondial de l’IA à usage industriel et personnel.

Avant de rejoindre le sommet, Lee s’est entretenu séparément avec Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , Sam Altman, directeur général d’OpenAI, Dario Amodei, directeur général d’Anthropic, et Hock Tan, directeur général de Broadcom

AVGO.O .

Jay Y. Lee, président exécutif de Samsung Electronics

005930.KS , Chey Tae-won, président du groupe SK, Euisun Chung, président exécutif de Hyundai Motor Group 005380.KS , et Lee Hae-jin, fondateur de Naver 035420.KS , étaient également présents.

Le président Lee a dévoilé une "Déclaration de San Francisco sur l’IA" qui expose les ambitions de la Corée du Sud en matière d’IA dans le cadre d’une coopération technologique avec les États-Unis.

"Je souhaite présenter une vision pour l’avenir de l’IA et proposer une coopération mondiale pour la concrétiser", a déclaré M. Lee.

La volonté du président Lee de faire de la Corée du Sud un acteur central de la chaîne d’approvisionnement mondiale en IA intervient alors que la demande en puces et en infrastructures informatiques dépasse l’offre, ce qui pousse les entreprises technologiques à nouer des partenariats plus étroits avec les leaders nationaux des semi-conducteurs et des mémoires.

Selon des responsables sud-coréens, environ 150 dirigeants, investisseurs, chercheurs et fondateurs de start-ups ont participé au sommet.

En marge de la conférence, Nvidia et le groupe SK ont dévoilé une initiative de plus de 500 milliards de dollars portant sur des centres de données d’IA à grande échelle et des mémoires de nouvelle génération.

Dans le cadre de cet accord, SK Telecom 017670.KS prévoit de construire un centre de données de 2 gigawatts équipé de puces Vera Rubin et de puces de mémoire à haute bande passante HBM4 de SK Hynix 000660.KS . Le centre de données devrait être opérationnel en 2027.

"J'EN VEUX PLUS"

S’exprimant lors du forum, le président du groupe SK, M. Chey, a déclaré qu’Anthropic développait sa propre "puissance de calcul" sans donner plus de détails, faisant peut-être référence à un projet rapporté par Reuters selon lequel le laboratoire d’IA étudierait la possibilité de concevoir ses propres puces.

Un porte-parole d’Anthropic a déclaré que la start-up n’avait pas d’informations nouvelles à communiquer, mais qu’elle explorait en permanence différentes options, en s’appuyant sur une gamme variée de puces pour une approche diversifiée du calcul. Le directeur général d’Anthropic, M. Amodei, n’a fait aucun commentaire sur ce projet.

La demande pour le modèle d’IA d’Anthropic, Claude, s’est accélérée en 2026, et ce projet, s’il se confirme, souligne l’urgence pour le secteur de l’IA de répondre à la pénurie de puces nécessaires pour alimenter et développer des systèmes plus avancés.

S’exprimant lors du sommet, M. Amodei a indiqué qu’Anthropic avait signé des accords d’approvisionnement avec Samsung Electronics et SK Hynix, sans fournir plus de détails.

En mai, Anthropic a levé des fonds avec une valorisation post-financement de 965 milliards de dollars , citant Samsung Electronics, SK Hynix et Micron MU.O comme partenaires dont les technologies jouent un rôle essentiel dans l’approvisionnement en puces de mémoire, de stockage et logiques.

M. Chey a déclaré que les clients du secteur de l’IA recherchaient bien plus de mémoire que prévu initialement, en citant des discussions récentes avec Nvidia, Anthropic, OpenAI et Broadcom.

M. Chey a ajouté que les besoins en mémoire prévus par Nvidia pour les cinq prochaines années pourraient bientôt s’avérer plus élevés.

"Je ne serais pas surpris si, la prochaine fois que je verrai Huang, il me dise que ces chiffres étaient trop bas et qu’il ajoute: "J’en veux davantage"", a déclaré M. Chey.

Il a ajouté que le directeur général de Broadcom, Hock Tan, lui avait également confié que la demande en mémoire de son entreprise allait probablement dépasser l’offre disponible, et qu’Anthropic vérifiait régulièrement la disponibilité future des puces, alors que l’entreprise passe du développement de modèles d’IA à la mise en place de capacités de calcul.

M. Chey a indiqué qu’OpenAI aurait besoin d’une puissance de calcul considérable au cours des prochaines années et qu’il avait exhorté SK à fournir des puces directement au fabricant de ChatGPT.

Le président Lee doit assister samedi à une réunion dans la Silicon Valley entre le Service national des retraites de Corée du Sud, troisième fonds de pension mondial, et des sociétés de capital-risque basées aux États-Unis, afin d’encourager les investissements dans les start-ups sud-coréennes.

Ces événements soulignent les efforts déployés par Lee pour attirer des capitaux internationaux et des partenaires technologiques, alors qu’il mène l’une des initiatives d’IA soutenues par l’État les plus ambitieuses au monde.

Le mois dernier, Lee a dévoilé , trois projets d’envergure portés par l’État et menés par Samsung Electronics et SK Hynix, visant à créer des pôles de production de semi-conducteurs, des écosystèmes physiques d’IA et des centres de données dédiés à l’IA, dans le cadre d’une stratégie industrielle de grande envergure représentant plus de 576 milliards de dollars d’investissements.