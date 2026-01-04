Le président sud-coréen Lee Jae Myung entame une visite d'État en Chine après les tirs de missiles du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les cadres sud-coréens se rendant en Chine au paragraphe 7) par Brenda Goh

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a entamé dimanche une visite d'État en Chine , dans l'espoir de promouvoir la paix dans la péninsule coréenne quelques heures après le lancement de missiles balistiques par son rival nord-coréen.

Cette visite, la première de Lee Jae Myung en Chine depuis son entrée en fonction en juin, intervient dans un contexte de tensions mondiales accrues après la démonstration agressive de Pyongyang, dans la foulée de l'attaque américaine contre le Venezuela.

Lee Jae Myung devrait rencontrer le président chinois Xi Jinping au cours de son voyage. Il s'agit de leur deuxième rencontre en l'espace de deux mois, un intervalle inhabituellement court qui, selon les analystes, témoigne du vif intérêt de la Chine pour le renforcement de la collaboration économique et du tourisme, alors que ses relations avec le Japon voisin ont atteint leur point le plus bas depuis de nombreuses années.

Pékin était indigné lorsque la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a suggéré en novembre que Tokyo pourrait entreprendre une action militaire si Pékin attaquait Taïwan. La Chine revendique l'île démocratiquement gouvernée comme sienne, une affirmation rejetée par le gouvernement taïwanais.

Les tirs de missiles effectués dimanche par la Corée du Nord représentent "un message adressé à la Chine pour l'empêcher de resserrer ses liens avec la Corée du Sud et pour contrer la position de la Chine sur la dénucléarisation", a déclaré Lim Eul-chul, professeur à l'Institut d'études de l'Extrême-Orient à Séoul.

Lee Jae Myung est arrivé à Pékin avec une délégation comprenant plus de 200 chefs d'entreprise sud-coréens pour entamer une visite de quatre jours, a rapporté la chaîne de télévision publique chinoise CCTV.

Parmi eux, Jay Y. Lee, président de Samsung Electronics

005930.KS , Chey Tae-won, président de SK Group, et Euisun Chung, président exécutif de Hyundai Motor Group, selon des photos publiées par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

La Chine et la Corée du Sud devraient discuter de sujets tels que l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement, l'économie numérique et les échanges culturels au cours de la visite de Lee Jae Myung, a indiqué CCTV.