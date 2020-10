Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le président polonais positif au coronavirus, Swiatek en quarantaine Reuters • 24/10/2020 à 11:03









(Actualisé avec Swiatek en quarantaine) VARSOVIE, 24 octobre (Reuters) - Le président polonais Andrzej Duda a été testé positif au coronavirus mais se sent bien, a annoncé samedi son porte-parole. "Le président a été testé hier pour la présence du coronavirus. Le résultat s'est avéré positif. Le président va très bien. Nous sommes en contact permanent avec les services médicaux compétents", déclare le porte-parole, Blazej Spychalski, sur Twitter. La Polonaise Iga Swiatek, qui a remporté ce mois-ci à Paris le tournoi de tennis de Roland-Garros, avait rencontré récemment le président. Elle a fait savoir samedi sur Twitter qu'elle allait bien mais se placerait en quarantaine tout comme les membres de son staff, qui ne présentaient pas non plus de symptomes, afin de respecter les procédures. La Pologne est confrontée à une résurgence de la pandémie de coronavirus. Elle a enregistré vendredi un record de 136.000 cas sur une journée. (Marcin Goclowski, version française Patrick Vignal)

