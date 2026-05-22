 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le président français Macron va annoncer un investissement de 1,5 milliard d'euros dans l'informatique quantique et les puces électroniques de pointe
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 09:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (À la une: annonce d'un investissement français) par Dominique Patton

Le président français Emmanuel Macron annoncera vendredi que la France investira 1 milliard d’euros supplémentaires (1,16 milliard de dollars) dans sa stratégie quantique et 550 millions d’euros dans un programme de soutien au secteur de la microélectronique, alors que les grandes puissances mondiales se livrent à une course pour être les premières à tirer parti de cette technologie émergente. Cette annonce intervient au lendemain de la révélation par l'administration Trump de son intention d'acquérir pour 2 milliards de dollars de participations dans neuf entreprises spécialisées dans l'informatique quantique, afin de consolider le leadership américain dans cette technologie appelée à devenir la prochaine frontière après l'IA.

* Les avancées technologiques ont renforcé l'intérêt des investisseurs pour le potentiel de l'informatique quantique à accélérer des tâches allant de la découverte de médicaments à la modélisation financière en passant par la cryptographie.

* Une augmentation "massive" des investissements a été motivée par la prise de conscience que l’infrastructure informatique est "de plus en plus cruciale pour nos économies", a déclaré à Reuters Théau Peronnin, directeur général de la société d’informatique quantique Alice & Bob.

* La société fait partie de celles qui bénéficient du nouveau financement français et a annoncé vendredi avoir également obtenu un financement de NVentures, la branche de capital-risque d’ NVDA.O , filiale de Nvidia, pour développer du matériel visant à rendre l’informatique quantique moins sujette aux erreurs.

* Alice & Bob se concentre sur les "cat qubits", un type de bit quantique conçu pour être plus résistant aux erreurs que les qubits normaux, s'attaquant ainsi à l'un des plus grands problèmes de l'informatique quantique.

* Ce nouvel investissement, qui s'ajoute à un tour de table de série B de 100 millions d'euros levé l'année dernière, fait suite à la collaboration récente entre Alice & Bob et Nvidia sur plusieurs projets.

* La société participe au programme français PROQCIMA, piloté par le ministère des Armées, qui vise à mettre au point deux prototypes d'ordinateurs quantiques universels de conception française, prêts à être industrialisés d'ici 2032.

(1 $ = 0,8618 euro)

Emmanuel Macron

Valeurs associées

NVIDIA
219,5100 USD NASDAQ -1,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des immeubles de bureaux dans le quartier financier de Francfort
    Allemagne: Le climat des affaires s'améliore de manière inattendue en mai
    information fournie par Reuters 22.05.2026 10:49 

    ‌Le moral des entrepreneurs allemands ​s'est amélioré de manière inattendue en mai, montre une enquête ​de l'institut Ifo publiée vendredi. Son indice ​du climat des ⁠affaires ressort à 84,9, contre ‌84,5 (révisé) en avril, alors que les analystes interrogés par ... Lire la suite

  • Le chef de l'Otan "salue" l'annonce de Trump sur l'envoi de troupes en Pologne
    Le chef de l'Otan "salue" l'annonce de Trump sur l'envoi de troupes en Pologne
    information fournie par AFP Video 22.05.2026 10:44 

    Le chef de l'Otan Mark Rutte s'est réjoui vendredi de l'annonce faite par Donald Trump d'envoyer 5.000 militaires américains en Pologne, tout en soulignant que la "trajectoire" de l'Alliance, à terme, restait de chercher à être moins "dépendante" des Etats-Unis. ... Lire la suite

  • L'Airbus A330 du vol AF447 s'était abimé en pleine nuit le 1er juin 2009, dans l'océan Atlantique (illustration) ( AFP / EVARISTO SA )
    Crash du Rio-Paris: pourquoi Air France et Airbus ont été condamnés en appel
    information fournie par Boursorama avec Media Services 22.05.2026 10:42 

    Voici les motivations de la condamnation, prononcée jeudi par la cour d'appel de Paris, d'Airbus et Air France pour homicides involontaires pour le crash du vol Rio-Paris le 1er juin 2009 dans l'océan Atlantique. La compagnie aérienne et le constructeur avaient ... Lire la suite

  • Les animaux, des victimes aussi reconnues par la justice ( AFP / BERTRAND GUAY )
    Les animaux, des victimes aussi reconnues par la justice
    information fournie par AFP 22.05.2026 10:33 

    Athéna et Maddy, une chatte et une lapine maltraitées, ont vu leur préjudice évalué à 400 euros chacune par un juge, une décision qui s'inscrit dans une propension croissante des tribunaux à reconnaître les animaux comme des victimes. Les deux petites bêtes ont ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
NANOBIOTIX
36,52 +8,95%
CAC 40
8 106,52 +0,25%
Pétrole Brent
105,8 +0,84%
SOITEC
176,9 +6,18%
2CRSI
47,44 +5,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank