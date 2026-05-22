Le président français Macron va annoncer un investissement de 1,5 milliard d'euros dans l'informatique quantique et les puces électroniques de pointe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (À la une: annonce d'un investissement français) par Dominique Patton

Le président français Emmanuel Macron annoncera vendredi que la France investira 1 milliard d’euros supplémentaires (1,16 milliard de dollars) dans sa stratégie quantique et 550 millions d’euros dans un programme de soutien au secteur de la microélectronique, alors que les grandes puissances mondiales se livrent à une course pour être les premières à tirer parti de cette technologie émergente. Cette annonce intervient au lendemain de la révélation par l'administration Trump de son intention d'acquérir pour 2 milliards de dollars de participations dans neuf entreprises spécialisées dans l'informatique quantique, afin de consolider le leadership américain dans cette technologie appelée à devenir la prochaine frontière après l'IA.

* Les avancées technologiques ont renforcé l'intérêt des investisseurs pour le potentiel de l'informatique quantique à accélérer des tâches allant de la découverte de médicaments à la modélisation financière en passant par la cryptographie.

* Une augmentation "massive" des investissements a été motivée par la prise de conscience que l’infrastructure informatique est "de plus en plus cruciale pour nos économies", a déclaré à Reuters Théau Peronnin, directeur général de la société d’informatique quantique Alice & Bob.

* La société fait partie de celles qui bénéficient du nouveau financement français et a annoncé vendredi avoir également obtenu un financement de NVentures, la branche de capital-risque d’ NVDA.O , filiale de Nvidia, pour développer du matériel visant à rendre l’informatique quantique moins sujette aux erreurs.

* Alice & Bob se concentre sur les "cat qubits", un type de bit quantique conçu pour être plus résistant aux erreurs que les qubits normaux, s'attaquant ainsi à l'un des plus grands problèmes de l'informatique quantique.

* Ce nouvel investissement, qui s'ajoute à un tour de table de série B de 100 millions d'euros levé l'année dernière, fait suite à la collaboration récente entre Alice & Bob et Nvidia sur plusieurs projets.

* La société participe au programme français PROQCIMA, piloté par le ministère des Armées, qui vise à mettre au point deux prototypes d'ordinateurs quantiques universels de conception française, prêts à être industrialisés d'ici 2032.

(1 $ = 0,8618 euro)