Le président français Macron annonce un investissement de 1,5 milliard d'euros dans l'informatique quantique et les puces électroniques de pointe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles: Macron fait l'annonce) par Dominique Patton

Le président français Emmanuel Macron a déclaré vendredi que le gouvernement allait investir 1 milliard d'euros supplémentaires (1,16 milliard de dollars) dans sa stratégie quantique et 550 millions d'euros pour soutenir le secteur de la microélectronique, alors que les grandes puissances mondiales se livrent à une course pour être les premières à tirer parti de cette technologie émergente.

« Je le dis haut et fort. Nous avons les moyens d’être les vainqueurs de cette course », a déclaré M. Macron en annonçant ce financement.

Jeudi, l'administration du président Donald Trump a dévoilé des plans visant à prendre des participations de 2 milliards de dollars dans neuf entreprises spécialisées dans l'informatique quantique afin d'assurer le leadership américain dans cette technologie appelée à devenir la prochaine frontière après l'IA.

* Les avancées technologiques ont renforcé l’intérêt des investisseurs pour le potentiel de l’informatique quantique à accélérer des tâches allant de la découverte de médicaments à la modélisation financière en passant par la cryptographie.

* Une augmentation « massive » des investissements a été stimulée par la prise de conscience de l’importance économique croissante des infrastructures informatiques, a déclaré à Reuters Théau Peronnin, directeur général de la société d’informatique quantique Alice & Bob, dont le siège est à Paris.

* M. Peronnin a déclaré que le financement public de domaines stratégiques tels que l'informatique quantique obligeait les entreprises à tenir leurs engagements et contribuait à « créer des champions ».

* La société fait partie de celles qui bénéficient du nouveau financement français et a annoncé vendredi avoir également obtenu un financement de NVentures, la branche de capital-risque d’ NVDA.O , filiale de Nvidia, pour développer du matériel visant à rendre l’informatique quantique moins sujette aux erreurs.

* L'entreprise participe au programme français PROQCIMA, piloté par le ministère des Armées, qui vise à disposer de deux prototypes d'ordinateurs quantiques universels de conception française prêts à être industrialisés d'ici 2032.

(1 $ = 0,8618 euro)