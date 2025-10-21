Le président et les membres du conseil d'administration de Novo Nordisk démissionnent à la suite d'un différend avec l'actionnaire principal

Le président et six membres du conseil d'administration se retireront le mois prochain

L'ancien directeur général de Novo, Sorensen , deviendra président du conseil d'administration pour une période de 2 à 3 ans

La querelle au sein du conseil d'administration survient au milieu de la campagne de redressement de l'entreprise

Le président de Novo Nordisk NOVOb.CO et six autres membres indépendants du conseil d'administration ont démissionné mardi à la suite d'un différend avec l'actionnaire majoritaire de la société, alors que le fabricant de médicaments cherche à relancer les ventes de son médicament phare pour la perte de poids, le Wegovy.

Cette querelle au sein du conseil d'administration jette un nouveau trouble dans une entreprise qui est devenue l'année dernière la société européenne la plus précieuse grâce à l'énorme succès du Wegovy, mais dont les actions ont chuté de plus de 40 % cette année, alors que son rival Eli Lilly LLY.N s'est emparé de parts de marché.

La fondation à but non lucratif Novo Nordisk, qui associe propriété d'entreprise et philanthropie, a reproché au conseil d'administration sortant d'avoir été trop lent à reconnaître les changements sur le marché clé des États-Unis et à modifier la gestion de l'entreprise.

Elle a déclaré qu'elle proposerait à Lars Rebien Sorensen , ancien directeur général de Novo et actuel directeur de la fondation, de revenir en tant que président temporaire pour les deux ou trois prochaines années.

LA FONDATION CHERCHE À ACCROÎTRE SON INFLUENCE

Novo, qui a installé un nouveau directeur général en août pour lancer un plan de redressement, a déclaré que le président Helge Lund et les autres administrateurs indépendants se retireraient lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires le 14 novembre.

L'entreprise a déclaré dans un communiqué qu'il avait été impossible de parvenir à un "accord commun" sur la composition du conseil d'administration.

"Le conseil d'administration a proposé un renouvellement axé sur l'ajout de nouvelles compétences sélectionnées tout en maintenant la continuité, tandis que le conseil d'administration de la fondation souhaitait une reconfiguration plus importante", a déclaré la société.

Cet affrontement est la dernière mesure prise par la fondation pour accroître son contrôle sur Novo, alors qu'elle cherche à relancer les ventes et à restaurer la confiance des investisseurs. Elle a demandé le départ anticipé du directeur général Lars Fruergaard Jorgensen en mai.

Les actions de Novo ont baissé d'environ 1,7 % après la nouvelle.

Le remplaçant de Jorgensen, le directeur général Mike Doustdar, a lancé une campagne de restructuration, comprenant 9 000 suppressions d'emplois au niveau mondial, qui a contribué à soutenir le cours de l'action. L'entreprise reste toutefois confrontée à des défis sur le marché clé des États-Unis, face à son rival Eli Lilly.

"Je pense que la Fondation Novo Nordisk n'est toujours pas satisfaite de la structure actuelle de l'entreprise et qu'elle souhaite avoir plus d'influence", a déclaré à Reuters Markus Manns, gestionnaire de portefeuille au fonds commun de placement Union Investment, actionnaire de Novo.

"Il y a eu un différend sur la composition future du conseil d'administration. Il est probable qu'ils avaient aussi des points de vue différents sur la stratégie future de l'entreprise."

M. Manns a ajouté que le nouveau président proposé serait "bien qualifié" et que son expérience pourrait aider l'entreprise.

NOVO CONFRONTÉE À UN "ENVIRONNEMENT EN MUTATION RAPIDE

Dans une déclaration, le président de la fondation, M. Sorensen, a indiqué qu'il était important d'agir rapidement en raison de l'environnement difficile.

"Compte tenu de l'évolution rapide de l'environnement dans lequel Novo Nordisk opère, nous pensons qu'il est dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de ses actionnaires de procéder à un renouvellement du conseil d'administration dès que possible", a-t-il déclaré.

Lukas Leu, gestionnaire de portefeuille chez ATG Healthcare, actionnaire de Novo Nordisk, essayait encore de digérer le remaniement du conseil d'administration.

"Je ne comprends pas vraiment - pourquoi l'ancien directeur général doit-il être le nouveau président du conseil d'administration? Je n'aime pas ça."

Claus Henrik Johansen, directeur général de Global Health Invest, un fonds d'investissement danois spécialisé dans les soins de santé, a déclaré que cette décision constituait une sorte de jeu de pouvoir de la part de l'actionnaire principal.

"La Fondation prend désormais le contrôle pour un certain temps", a-t-il déclaré. "Je suivrai de près tout signe de nouvelles initiatives visant à relancer la croissance et l'innovation."