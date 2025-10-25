Donald Trump fait escale au Qatar avant une tournée en Asie, où il rencontrera Xi Jinping

Le président américain Donald Trump reçoit à bord de son avion Air Force One l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani (gauche) et son Premier ministre, Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani (droite) à Doha, le 25 octobre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Donald Trump a fait halte samedi au Qatar pour des discussions sur le fragile cessez-le-feu à Gaza, première étape d'une importante tournée en Asie dont le point d'orgue sera une rencontre avec le président chinois Xi Jinping, lourde d'enjeux pour l'économie mondiale.

Le président américain a déclaré qu'il espérait une "très bonne rencontre" avec son homologue chinois, et s'attendait à voir Pékin conclure un accord pour éviter des droits de douane supplémentaires de 100% devant entrer en vigueur le 1er novembre.

En chemin vers la Malaisie, il a rencontré à bord de son avion Air Force One l'émir et le Premier ministre du Qatar, rendant hommage au rôle joué par l'émirat pour l'instauration de la trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza sur la base de son plan pour mettre fin à deux ans de guerre.

"Ce que nous avons fait est incroyable, la paix au Moyen-Orient, et ils en sont un grand facteur", a déclaré Donald Trump en présence de l'émir, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, et du Premier ministre, Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani.

- Rencontre avec Kim Jong Un ? -

Par ailleurs, M. Trump s'est dit "ouvert" à une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un lors de cette tournée, sa première dans la région depuis son retour au pouvoir en janvier, qui le conduira en Malaisie, au Japon et en Corée du Sud.

"J'aimerais bien, il sait que nous y allons", a-t-il déclaré aux journalistes qui le questionnaient sur l'éventualité d'une telle entrevue lors de son passage dans la péninsule coréenne. Sa dernière rencontre avec Kim Jong Un remonte à 2019.

A la question de savoir s'il accepterait de reconnaître la Corée du Nord comme une puissance nucléaire -- une condition posée à toute rencontre par Pyongyang --, le président américain a répondu : "Eh bien, je pense qu'ils sont en quelque sorte une puissance nucléaire... Ils ont beaucoup d'armes nucléaires".

Avant l'arrivée de M. Trump à Kuala Lumpur, les discussions américano-chinoises qui se sont ouvertes dans la capitale malaisienne afin de trouver une issue à la guerre commerciale ont été "très constructives" et devraient reprendre dimanche, a affirmé un porte-parole du Trésor américain.

Tous les pays hôtes devraient dérouler le tapis rouge à Donald Trump afin de s'attirer ses faveurs et d'obtenir les meilleurs accords possibles en matière de droits de douane et de garanties de sécurité.

Un haut responsable américain a déclaré vendredi que le président signerait "une série d'accords économiques", notamment sur les terres rares.

- Accord de paix thaïlando-cambodgien -

Des membres de la police royale de Malaisie passent devant le logo du 47e sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), le 25 octobre 2025 à Kuala Lumpur. ( AFP / Mohd RASFAN )

A Kuala Lumpur, le président américain participera dimanche au sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), qu'il avait snobé à plusieurs reprises lors de son premier mandat.

Il devrait y conclure un accord commercial avec la Malaisie et, surtout, assister à la signature d'un accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge, qui avaient déclaré un cessez-le-feu le 29 juillet, à la suite d'une intervention de Donald Trump.

Une rencontre avec le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, avec lequel les différends ont commencé à s'aplanir, est également prévue à l'occasion du sommet de l'Asean.

Le président américain se rendra ensuite lundi au Japon où il rencontrera le lendemain la nationaliste Sanae Takaichi, devenue cette semaine la première femme à prendre la tête du gouvernement japonais.

Celle-ci a déclaré samedi avoir eu une "bonne et franche" conversation téléphonique avec Donald Trump. Tokyo a signé cet été avec Washington un accord commercial dont certains détails restent à discuter.

La tournée se conclura en Corée du Sud, où Donald Trump est attendu à partir de mercredi pour un sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), en marge duquel il aura un entretien jeudi avec Xi Jinping à Gyeongju.

Il a dit espérer conclure un accord avec le président chinois sur "tous les sujets", même s'il entend surtout "discuter de la relation économique et commerciale", selon un haut responsable américain s'exprimant sous le couvert de l'anonymat.

Cette rencontre, qui sera très suivie par les marchés boursiers, est d'autant plus cruciale que la Chine a annoncé une réduction de ses exportations de terres rares, à laquelle Donald Trump a répliqué en menaçant d'imposer 100% de droits de douane supplémentaires aux produits chinois.