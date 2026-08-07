Le président du directoire de Rheinmetall prévoit des revenus liés à l'ATACMS à partir de 2028 et la conclusion d'un contrat concernant le Boxer d'ici la fin de l'année

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Rheinmetall RHMG.DE prévoit de générer ses premiers revenus issus de la production conjointe de missiles ATACMS avec Lockheed Martin LMT.N en Allemagne en 2028, a déclaré à Reuters son président du directoire, Armin Papperger, la demande devant rester forte pendant au moins 15 ans.

L'entreprise allemande spécialisée dans la défense a signé le mois dernier un protocole d'accord avec Lockheed en vue de produire conjointement ces missiles balistiques à courte portée dans l'usine de Rheinmetall à Unterlüß, dans le nord de l'Allemagne, où des installations de production doivent être mises en place l'année prochaine.

« Bien entendu, la capacité de production sera également suffisante pour reconstituer les arsenaux militaires américains épuisés par le conflit impliquant l’Iran. Cela ne se fera pas en deux ans. Cela prendra beaucoup plus de temps », a déclaré M. Papperger.

La coentreprise doit encore être approuvée, mais M. Papperger a indiqué que le processus était bien avancé et bénéficiait du soutien du gouvernement américain.

Rheinmetall, qui a revu à la baisse jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires après l’annulation par l’Allemagne de son programme de frégates F126, s’attend également à ce qu’un contrat de plusieurs milliards d’euros portant sur la fourniture de véhicules blindés Boxer à l’armée allemande soit signé d’ici la fin de l’année, a déclaré M. Papperger.

« Rien ne s'y oppose absolument », a déclaré M. Papperger dans des commentaires publiés vendredi.

La part de Rheinmetall dans ce contrat s’élèverait à 12,4 milliards d’euros (14,3 milliards de dollars), tandis que la valeur totale, en incluant son partenaire KNDS, devrait atteindre environ 25 milliards d’euros.

Un contrat de services, qui fera l’objet de négociations séparées, ajouterait environ 4 milliards d’euros pour les deux partenaires, tandis que les options de commandes supplémentaires pourraient représenter 25 milliards d’euros supplémentaires, a-t-il précisé.

(1 dollar = 0,8681 euro)