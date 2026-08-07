 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le président du directoire de Rheinmetall prévoit des revenus liés à l'ATACMS à partir de 2028 et la conclusion d'un contrat concernant le Boxer d'ici la fin de l'année
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 10:13
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rheinmetall RHMG.DE prévoit de générer ses premiers revenus issus de la production conjointe de missiles ATACMS avec Lockheed Martin LMT.N en Allemagne en 2028, a déclaré à Reuters son président du directoire, Armin Papperger, la demande devant rester forte pendant au moins 15 ans.

L'entreprise allemande spécialisée dans la défense a signé le mois dernier un protocole d'accord avec Lockheed en vue de produire conjointement ces missiles balistiques à courte portée dans l'usine de Rheinmetall à Unterlüß, dans le nord de l'Allemagne, où des installations de production doivent être mises en place l'année prochaine.

« Bien entendu, la capacité de production sera également suffisante pour reconstituer les arsenaux militaires américains épuisés par le conflit impliquant l’Iran. Cela ne se fera pas en deux ans. Cela prendra beaucoup plus de temps », a déclaré M. Papperger.

La coentreprise doit encore être approuvée, mais M. Papperger a indiqué que le processus était bien avancé et bénéficiait du soutien du gouvernement américain.

Rheinmetall, qui a revu à la baisse jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires après l’annulation par l’Allemagne de son programme de frégates F126, s’attend également à ce qu’un contrat de plusieurs milliards d’euros portant sur la fourniture de véhicules blindés Boxer à l’armée allemande soit signé d’ici la fin de l’année, a déclaré M. Papperger.

« Rien ne s'y oppose absolument », a déclaré M. Papperger dans des commentaires publiés vendredi.

La part de Rheinmetall dans ce contrat s’élèverait à 12,4 milliards d’euros (14,3 milliards de dollars), tandis que la valeur totale, en incluant son partenaire KNDS, devrait atteindre environ 25 milliards d’euros.

Un contrat de services, qui fera l’objet de négociations séparées, ajouterait environ 4 milliards d’euros pour les deux partenaires, tandis que les options de commandes supplémentaires pourraient représenter 25 milliards d’euros supplémentaires, a-t-il précisé.

(1 dollar = 0,8681 euro)

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
587,670 USD NYSE +0,85%
RHEINMETALL
1 146,400 EUR XETRA -1,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Les Bourses mondiales touchent des sommets après l'emploi américain
    information fournie par AFP 07.08.2026 23:01 

    Les marchés boursiers mondiaux ont battu des records vendredi, portés par la perspective d'un statu quo monétaire de Réserve fédérale (Fed) lors de sa prochaine réunion après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis. Le marché ... Lire la suite

  • Des partisans des rebelles pro-iraniens Houthis au Yémen manifestent à Sanaa contre les frappes américaines en Iran, le 10 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Yémen: nouvelles attaques meurtrières des rebelles houthis dans une région pétrolifère
    information fournie par AFP 07.08.2026 22:58 

    Au moins huit membres des forces gouvernementales et deux civils ont été tués vendredi au Yémen dans de nouvelles attaques des rebelles houthis dans une province riche en pétrole, au lendemain des frappes les plus meurtrières depuis la trêve de 2022. Jeudi, au ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street clôture en hausse après l'emploi américain
    information fournie par AFP 07.08.2026 22:41 

    La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis, qui éloignent la perspective d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). L'indice élargi S&P 500 (+0,62%) a décroché ... Lire la suite

  • PHOTO D'ARCHIVE : L'entrée « Wall St » de la Bourse de New York (NYSE) à New York
    Wall Street finit en hausse au terme d'une semaine florissante
    information fournie par Reuters 07.08.2026 22:35 

    La Bourse de New York a fini ‌en hausse et le S&P 500 à un nouveau record de clôture vendredi, à l'issue d'une semaine florissante, les investisseurs ​espérant que la Réserve fédérale hésitera ou renoncera à relever ses taux directeurs en septembre alors que

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,22 -1,04%
CAC 40
8 714,93 +0,17%
HAFFNER ENERGY
0,4555 -1,19%
Or
4 342,26 +2,40%
2CRSI
27,6 -0,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank