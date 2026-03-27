Le président déchu du conseil d'administration de Ben & Jerry's poursuit Unilever pour diffamation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Mittal déclare qu'Unilever a été contrarié par son soutien aux droits des Palestiniens

* Ben & Jerry's se bat contre Unilever depuis 2021

* Unilever n'est pas disponible pour un commentaire, Magnum qualifie les allégations de non fondées

(Remaniement du premier paragraphe; ajout du commentaire de Magnum, des détails de la plainte, du contexte, des paragraphes 2-3, 6, 8, 10-14) par Jonathan Stempel

Unilever ULVR.L et son unité de crème glacée Magnum MICCT.AS ont été poursuivis en justice pour diffamation jeudi par Anuradha Mittal, qui a été évincée en décembre de la présidence du conseil d'administration indépendant de Ben & Jerry's, affirmant que les sociétés l'ont vilipendée et discréditée pour avoir soutenu les droits des Palestiniens.

Cette action en justice aggrave un conflit qui dure depuis des années et qui porte sur ce que Ben & Jerry's et son conseil d'administration considèrent comme des efforts d'Unilever pour saper leur autonomie et la mission sociale de la marque, notamment en limogeant l'ancien directeur général de Ben & Jerry's , Dave Stever.

Unilever n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Magnum a déclaré dans un courriel: "Les allégations sont infondées et nous sommes convaincus que la procédure judiciaire le démontrera

Dans une plainte déposée auprès du tribunal fédéral d'Oakland, en Californie, Mme Mittal a déclaré que son soutien aux droits des Palestiniens et à un cessez-le-feu à Gaza avait "irrité" Unilever, l'acrimonie s'étant intensifiée après qu'Unilever a annoncé la scission de Magnum en mars 2024.

Elle a déclaré que la diffamation comprenait des allégations selon lesquelles elle s'était livrée à des opérations intéressées, avait reçu des avantages indus, avait détourné des fonds de la Fondation Ben & Jerry's à but non lucratif, avait créé un environnement de travail toxique et n'était pas apte à rester présidente du conseil d'administration à la suite d'enquêtes internes.

"Les défendeurs ont atteint leur objectif d'humilier et de discréditer Mme Mittal, de nuire à sa réputation et de provoquer une dépression et des insomnies chroniques, selon la plainte.

Unilever a conservé une participation de 19,9 % dans Magnum après la scission de décembre.

UNE RELATION DE QUATRE DÉCENNIES S'EST EFFONDRÉE

Mme Mittal réclame des dommages-intérêts compensatoires et punitifs non précisés. Elle affirme qu'Unilever et Magnum ont agi avec une "réelle malveillance", ce qui signifie qu'ils savaient que leurs déclarations étaient fausses ou qu'ils ont fait preuve d'un mépris insouciant pour leur véracité.

Élevée à Kanpur, en Inde, Mme Mittal est la fondatrice et directrice exécutive de l'Oakland Institute, un groupe de réflexion sur les droits des agriculteurs, des habitants des forêts, des communautés indigènes et des "pasteurs"

Ben & Jerry's a une mission sociale depuis sa création en 1978 par Ben Cohen et Jerry Greenfield, et a été rachetée par Unilever en 2000.

La relation a commencé à s'effilocher en 2021 lorsque Ben & Jerry's a déclaré qu'elle cesserait de vendre des glaces en Cisjordanie occupée par Israël.

Ben & Jerry's a poursuivi Unilever en novembre 2024 pour mettre fin aux efforts présumés visant à démanteler son conseil d'administration et à mettre fin à son activisme social progressiste, qui a également inclus des tentatives de critiquer le président américain Donald Trump .

Ce procès est toujours en cours et la Ben & Jerry's Foundation a obtenu l'autorisation du tribunal la semaine dernière pour se joindre au plaignant.

Magnum a qualifié le litige de "regrettable" et a déclaré qu'elle s'engageait à soutenir Ben & Jerry's.