Le président de la Fed, Jerome Powell, ne retient pas beaucoup de messages macroéconomiques des prix records de l'or et affirme que sa crédibilité est intacte
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 21:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi que les décideurs politiques de la Fed ne retenaient pas beaucoup de messages macroéconomiques des prix records de l'or et d'autres métaux précieux et a nié que ceux-ci étaient un signe que la Fed pourrait perdre sa crédibilité.

Jerome Powell a déclaré lors d'une conférence de presse que la Fed surveillait les prix des actifs, mais qu'elle ne s'alarmait pas pour des variations particulières des prix des actifs.

Interrogé sur le message que la Fed retient des prix de l'or qui ont dépassé les 5 300 dollars l'once pour la première fois mercredi avant la réunion de la Fed dans un contexte de faiblesse du dollar, Powell a déclaré que les décideurs politiques "ne retiennent pas beaucoup de messages macroéconomiques", ajoutant que tout argument selon lequel la hausse est un signe que la Fed perd sa crédibilité "n'est tout simplement pas le cas."

"Si vous regardez où en sont les attentes en matière d'inflation, notre crédibilité est au bon endroit", a ajouté Powell.

