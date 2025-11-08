 Aller au contenu principal
Le président de la FCC témoignera devant le Sénat après l'épisode de Kimmel
information fournie par Reuters 08/11/2025 à 00:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, témoignera le 17 décembre devant la commission sénatoriale du commerce, après avoir essuyé des critiques bipartites pour avoir fait pression sur les radiodiffuseurs afin qu'ils retirent de l'antenne l'animateur de talk-show Jimmy Kimmel de la chaîne ABC.

Le sénateur Ted Cruz, président de la commission, a annoncé vendredi en fin de journée la tenue de cette audition de contrôle, à laquelle participeront également les commissaires Olivia Trusty et Anna Gomez. L'agence Reuters avait rapporté en octobre la tenue de cette audition.

