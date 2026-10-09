Le président de la FCC s'en remet au Pentagone concernant la diffusion d'une exécution aux États-Unis sur les chaînes de télévision

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par David Shepardson

Le président de la Commission fédérale des communications (FCC) a déclaré vendredi qu’il s’en remettrait au Pentagone pour décider si les chaînes américaines pourraient diffuser l’exécution militaire prévue le 3 décembre, ce qui constituerait une diffusion sans précédent.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré jeudi que l’exécution par peloton d’exécution de Nidal Hasan, un ancien psychiatre de l’armée reconnu coupable d’avoir tué 13 personnes et blessé 32 autres à la base militaire de Fort Hood, au Texas , en 2009, serait diffusée en direct.

M. Carr a déclaré à CNBC qu’il croyait comprendre que cet événement ne serait pas diffusé à la télévision hertzienne. Mais lorsqu’on lui a demandé s’il autoriserait sa diffusion, il a répondu: "En fin de compte, nous nous en remettrons au secrétaire Hegseth et vous connaissez ses décisions quant à la manière de procéder."

Un porte-parole de la FCC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. ABC, NBC, CBS et Fox n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires visant à savoir s’ils envisageaient de diffuser l’exécution.

Andrew Jay Schwartzman, conseiller principal au Benton Institute for Broadband & Society et expert des questions relatives à la FCC, a déclaré qu’il n’existait aucune base juridique permettant à la commission d’intervenir dans la décision d’un diffuseur de retransmettre ou non une exécution en direct.

"Il n’existe absolument aucune justification dans la loi sur les communications ni dans la Constitution qui permettrait à la FCC d’ordonner aux diffuseurs de retransmettre ou de ne pas retransmettre un événement réel", a-t-il déclaré, ajoutant: "La FCC n’a aucun fondement pour dicter le contenu ou interdire un contenu, sauf en cas d’obscénité."

Un rapport de 2007 de la FCC sur la violence à la télévision indiquait que l’agence n’avait pas le pouvoir de réglementer les contenus violents. Le rapport précisait que "les discours violents et les représentations de la violence ont été jugés par les tribunaux comme étant protégés par le Premier amendement".