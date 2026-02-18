 Aller au contenu principal
Le président de la FCC nie avoir censuré l'interview de Colbert et confirme avoir enquêté sur l'émission "The View" d'ABC
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 18:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(reformule pour ajouter le mot "nié" dans le premier paragraphe)

Le président de la Commission fédérale des communications (FCC) a nié mercredi que le gouvernement avait censuré l'émission de fin de soirée de la chaîne CBS, Stephen Colbert, en l'empêchant de diffuser l'interview d'un candidat, et a confirmé que l'agence enquêtait sur l'émission "The View", diffusée sur la chaîne ABC.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a confirmé que la FCC avait ouvert une enquête pour déterminer si l'émission de jour d'ABC avait violé les règles d'égalité de temps de parole pour les interviews de candidats politiques.

M. Colbert a déclaré lundi que les avocats de la chaîne lui avaient interdit de diffuser une interview du représentant démocrate de l'État du Texas, James Talarico, qui brigue l'investiture de son parti pour le Sénat des États-Unis, après que la FCC a publié en janvier de nouvelles orientations indiquant que les talk-shows de jour et de fin de soirée n'étaient pas exemptés des règles relatives à l'égalité de temps de parole pour les interviews de candidats.

